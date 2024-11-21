В РЭО рассказали о количеству ртути в самых опасных для экологии телевизорах

Posted 21 ноября, 12:10
Published 21 ноября, 12:10
Modified 21 ноября, 12:10
Updated 21 ноября, 12:10
В ЖК-дисплеях таких телевизоров содержится токсичная ртуть — 3,5 мг на одну лампу, что эквивалентно содержанию ртути в двух ртутных термометрах. Если лампа повреждается, тяжелый металл может просачиваться в почву и загрязнять грунтовые воды, а пары ртути представляют серьезную опасность, вплоть до смертельного исхода для человека. Об этом пишет 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно производится около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), но лишь пять процентов из этого объема подвергается переработке. Бытовая техника, включая телевизоры, составляет 67% всех отходов электроники.
С сентября прошлого года в России действуют новые правила утилизации ОЭЭО, которые требуют переработки до 85% электроники. Для достижения этих целей необходимо выполнение множества мер. РЭО акцентирует внимание на важности правильной транспортировки, хранения и переработки телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы предотвратить повреждение ламп и утечку ртути.
Специалисты рекомендуют гражданам и бизнесу ответственно подходить к утилизации техники, отправляя ее только на лицензированные перерабатывающие предприятия.