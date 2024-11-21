nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 12:10

Published 21 ноября, 12:10

Modified 21 ноября, 12:10

Updated 21 ноября, 12:10

В РЭО рассказали о количеству ртути в самых опасных для экологии телевизорах

В РЭО рассказали о количеству ртути в самых опасных для экологии телевизорах

21 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI.
Исследование Российского экологического оператора (РЭО) показало, что телевизоры с люминесцентной подсветкой (CCFL) представляют значительную угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

В ЖК-дисплеях таких телевизоров содержится токсичная ртуть — 3,5 мг на одну лампу, что эквивалентно содержанию ртути в двух ртутных термометрах. Если лампа повреждается, тяжелый металл может просачиваться в почву и загрязнять грунтовые воды, а пары ртути представляют серьезную опасность, вплоть до смертельного исхода для человека. Об этом пишет 56orb.ru.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что в России ежегодно производится около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), но лишь пять процентов из этого объема подвергается переработке. Бытовая техника, включая телевизоры, составляет 67% всех отходов электроники.

С сентября прошлого года в России действуют новые правила утилизации ОЭЭО, которые требуют переработки до 85% электроники. Для достижения этих целей необходимо выполнение множества мер. РЭО акцентирует внимание на важности правильной транспортировки, хранения и переработки телевизоров с люминесцентной подсветкой, чтобы предотвратить повреждение ламп и утечку ртути.

Специалисты рекомендуют гражданам и бизнесу ответственно подходить к утилизации техники, отправляя ее только на лицензированные перерабатывающие предприятия.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика