В РЭО рассказали о количеству ртути в самых опасных для экологии телевизорах

В ЖК-дисплеях таких телевизоров содержится токсичная ртуть — 3,5 мг на одну лампу, что эквивалентно содержанию ртути в двух ртутных термометрах. Если лампа повреждается, тяжелый металл может просачиваться в почву и загрязнять грунтовые воды, а пары ртути представляют серьезную опасность, вплоть до смертельного исхода для человека. Об этом пишет 56orb.ru.