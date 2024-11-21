В «Домклик» рассказали, как быстрее сдать жилье на короткий срок

Во-первых, надо сделать продающие фото, которые непременно привлекут потенциальных гостей, просматривающих снимки. Известно, что, как правило, люди выбирают из множества вариантов тот, что пришелся им по душе визуально. Причем удачные фото увеличивают не только сам спрос, но и уровень доверия арендатора. Во всяком случае, статистика «Домклик24» доказывает, что за уютную квартиру люди готовы заплатить примерно на 30% больше, чем за малопривлекательное, но недорогое жилье.