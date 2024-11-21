В «Домклик» рассказали, как быстрее сдать жилье на короткий срок

Posted 21 ноября, 07:45
Published 21 ноября, 07:45
Modified 21 ноября, 07:45
Updated 21 ноября, 07:45
Чтобы объявление арендодателя оказалось наиболее эффективным, важно не забывать несколько правил, пишет newsnn.ru.
Во-первых, надо сделать продающие фото, которые непременно привлекут потенциальных гостей, просматривающих снимки. Известно, что, как правило, люди выбирают из множества вариантов тот, что пришелся им по душе визуально. Причем удачные фото увеличивают не только сам спрос, но и уровень доверия арендатора. Во всяком случае, статистика «Домклик24» доказывает, что за уютную квартиру люди готовы заплатить примерно на 30% больше, чем за малопривлекательное, но недорогое жилье.
Второе правило: ориентируйтесь на дату и время. Аналитика «Домклик24» показывает, что для выбирающих жилье гостей очень важна актуальность. Таким образом, с помощью календаря доступности и цен потенциальный арендатор увидит исключительно квартиры, которые свободны в указанные даты. А стоимость проживания рассчитается автоматически с учетом существующей тарификации (одни цены применяются при расчетах в сезон высокого спроса, другие — на более свободные даты). Актуальные данные избавят стороны от необходимости лишний раз связываться для уточнений.
И наконец, в-третьих: сам текст объявления тоже должен заинтересовать, каждое слово должно быть продуманным и максимально информативным, чтобы привлечь и не оттолкнуть потенциальных арендаторов. Как говорят в «Домклик24», хороший текст объявления о краткосрочной аренде лаконичен, в нем нет грамматических ошибок и воды.
Следование указанным правилам поможет добиться регулярной загрузки для жилого помещения, убеждены в «Домклик24». Постоянные клиенты, а также те, кто последует совету знакомого либо отреагирует на отзывы, свяжутся с владельцем квартиры очень быстро, подчеркнули аналитики, ссылаясь на опыт сервиса онлайн-бронирования квартир.
Вместе с тем арендодателям, конечно, предстоит понести ряд расходов для создания уюта. К самым очевидным расходникам можно отнести туалетную бумагу, на которой не надо экономить, а также мыло, чай, кофе, сахар и соль для гостей. Весомые расходы потребуется заложить на покупку комплекта постельного белья, подушек, одеял и полотенец. Также к расходам относятся комиссия за размещение объявления на онлайн-площадке и уплата налогов.