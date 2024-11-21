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Posted 21 ноября, 15:50

Published 21 ноября, 15:50

Modified 21 ноября, 15:52

Updated 21 ноября, 15:52

Ушла из жизни супруга экс-спикера тюменской гордумы Ольга Сметанюк

Ушла из жизни супруга экс-спикера тюменской гордумы Ольга Сметанюк

21 ноября 2024, 15:50
Фото: Тобольская Митрополия.
Об этом сообщила Светлана Иванова, председатель тюменской городской думы.

Стало известно о смерти Ольги Сметанюк, руководителя благотворительного проекта «Дом для мам».

На протяжении восьми лет Ольга возглавляла проект, который поддерживал женщин в сложных жизненных обстоятельствах. Она также была инициатором создания историко-патриотического лагеря «Русь».

Также её проект «Дом для мам» оказывал поддержку женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

Ольга была супругой Сергея Сметанюка, который занимал должность председателя городской думы в два созыва. В период с 2005 по 2007 год он исполнял обязанности мэра Тюмени, затем с 2010 по 2012 год работал заместителем полномочного представителя в УрФО, после чего перешел на работу в компанию «Транснефть-Сибирь».

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Ранее стало известно, что в Тюмени осудили иностранца, по вине которого погибли 11 человек.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Смерть
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