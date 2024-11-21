Ушла из жизни супруга экс-спикера тюменской гордумы Ольга Сметанюк

Posted 21 ноября, 15:50
Published 21 ноября, 15:50
Modified 21 ноября, 15:52
Updated 21 ноября, 15:52
Стало известно о смерти Ольги Сметанюк, руководителя благотворительного проекта «Дом для мам».
На протяжении восьми лет Ольга возглавляла проект, который поддерживал женщин в сложных жизненных обстоятельствах. Она также была инициатором создания историко-патриотического лагеря «Русь».
Также её проект «Дом для мам» оказывал поддержку женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
Ольга была супругой Сергея Сметанюка, который занимал должность председателя городской думы в два созыва. В период с 2005 по 2007 год он исполнял обязанности мэра Тюмени, затем с 2010 по 2012 год работал заместителем полномочного представителя в УрФО, после чего перешел на работу в компанию «Транснефть-Сибирь».