Ушла из жизни супруга экс-спикера тюменской гордумы Ольга Сметанюк

Ольга была супругой Сергея Сметанюка, который занимал должность председателя городской думы в два созыва. В период с 2005 по 2007 год он исполнял обязанности мэра Тюмени, затем с 2010 по 2012 год работал заместителем полномочного представителя в УрФО, после чего перешел на работу в компанию «Транснефть-Сибирь».