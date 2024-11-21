Тюменцы чаще выбирают кошек, чем собак

Что касается собак, то осенью этого года тюменцы чаще всего выбирали следующие породы: среднеазиатская овчарка, самоедская лайка, шпиц, боксер и аляскинский маламут. В прошлом году горожане интересовались среднеазиатской овчаркой, боксером, лайкой и йоркширским терьером.