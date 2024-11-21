Тюменцы чаще выбирают кошек, чем собак

Posted 21 ноября, 12:09
Published 21 ноября, 12:09
Modified 21 ноября, 12:11
Updated 21 ноября, 12:11
Согласно данным сервиса, в октябре этого года жители Тюменской выбирали кошек на 11% чаще, чем собак. Беспородных кошек тюменцы забирают в 9 из 10 случаев.
Среди породистых животных в октябре этого года тюменцы чаще всего выбирали сибирских кошек, шотландских, сомалийских и британских. осенью прошлого года самыми популярными породами были: невская маскарадная кошка, бенгальская, сибирская, шотландская и сомалийская.
Что касается собак, то осенью этого года тюменцы чаще всего выбирали следующие породы: среднеазиатская овчарка, самоедская лайка, шпиц, боксер и аляскинский маламут. В прошлом году горожане интересовались среднеазиатской овчаркой, боксером, лайкой и йоркширским терьером.