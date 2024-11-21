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Posted 21 ноября, 12:09

Published 21 ноября, 12:09

Modified 21 ноября, 12:11

Updated 21 ноября, 12:11

Тюменцы чаще выбирают кошек, чем собак

Тюменцы чаще выбирают кошек, чем собак

21 ноября 2024, 12:09
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», жители Тюменской области выбирают кошек на 11 процентов чаще, чем собак.

Согласно данным сервиса, в октябре этого года жители Тюменской выбирали кошек на 11% чаще, чем собак. Беспородных кошек тюменцы забирают в 9 из 10 случаев.

Среди породистых животных в октябре этого года тюменцы чаще всего выбирали сибирских кошек, шотландских, сомалийских и британских. осенью прошлого года самыми популярными породами были: невская маскарадная кошка, бенгальская, сибирская, шотландская и сомалийская.

Что касается собак, то осенью этого года тюменцы чаще всего выбирали следующие породы: среднеазиатская овчарка, самоедская лайка, шпиц, боксер и аляскинский маламут. В прошлом году горожане интересовались среднеазиатской овчаркой, боксером, лайкой и йоркширским терьером.

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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы не смогут оформить льготную ипотеку по старым условиям.

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