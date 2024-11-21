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Posted 21 ноября, 07:33

Published 21 ноября, 07:33

Modified 21 ноября, 07:35

Updated 21 ноября, 07:35

Тюменский завод произведет уникальные шприцы

Тюменский завод произведет уникальные шприцы

21 ноября 2024, 07:33
Фото: telegram-канал информационного центра Правительства Тюменской области.
Сюжет
Медицина
На тюменском заводе медицинских изделий «МИМ» открылся новый корпус по производству шприцев, сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области. Там будут выпускать изделия, аналогов которым нет в России.

С 2020 года в завод вложили более 269 миллионов рублей на расширение производства. С помощью инвестиций и при поддержке региональных властей был построен новый цех площадью более 4,5 тыс кв. метров. Руководство завода закупило новейшее оборудование и увеличило штат сотрудников до 140 человек.

«Мы запустили в производство два новых вида медицинских изделий, не имеющих аналогов в России. Это шприц-манометр, применяемый в эндоваскулярной хирургии при операциях по установке стентов, а также устройство „Плеврокат“, предназначенное для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования. С запуском нового цеха мы планируем расширить линейку выпускаемой продукции, в том числе новых видов медицинских изделий для инфузионной терапии и хирургии», — сообщил генеральный директор завода «МИМ» Николай Ковбасюк.
Уникальные изделия завода «МИМ»Уникальные изделия завода «МИМ»
Уникальные изделия завода «МИМ». Фото: telegram-канал информационного центра Правительства Тюменской области

На открытии корпуса присутствовал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

«Это пример чистого импортозамещения. Предприятие использует более чем на 80% российское сырье», — заявил он.

Изделия с завода Тюмени экспортируют во все регионы нашей страны, а также в Казахстан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Кыргызстан.

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Тем временем тюменские медики преуспели в диагностике скрытого рака. В одной из поликлиник запустили в работу искусственный интеллект, способный при обнаружении тревожных признаков отправить пациента на обследование к онкологу.

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#Татьяна Курганова#Бизнес#Тюмень#Медицина#Производство#Здоровье#Импортозамещение#Инвестиции#Завод#Шприцы#Медицинские изделия
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