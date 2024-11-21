Тюменский завод произведет уникальные шприцы

Posted 21 ноября, 07:33
Published 21 ноября, 07:33
Modified 21 ноября, 07:35
Updated 21 ноября, 07:35
С 2020 года в завод вложили более 269 миллионов рублей на расширение производства. С помощью инвестиций и при поддержке региональных властей был построен новый цех площадью более 4,5 тыс кв. метров. Руководство завода закупило новейшее оборудование и увеличило штат сотрудников до 140 человек.
«Мы запустили в производство два новых вида медицинских изделий, не имеющих аналогов в России. Это шприц-манометр, применяемый в эндоваскулярной хирургии при операциях по установке стентов, а также устройство „Плеврокат“, предназначенное для установки катетера в плевральную полость с целью длительного дренирования. С запуском нового цеха мы планируем расширить линейку выпускаемой продукции, в том числе новых видов медицинских изделий для инфузионной терапии и хирургии», — сообщил генеральный директор завода «МИМ» Николай Ковбасюк.
На открытии корпуса присутствовал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.
«Это пример чистого импортозамещения. Предприятие использует более чем на 80% российское сырье», — заявил он.
Изделия с завода Тюмени экспортируют во все регионы нашей страны, а также в Казахстан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Кыргызстан.
Тем временем тюменские медики преуспели в диагностике скрытого рака. В одной из поликлиник запустили в работу искусственный интеллект, способный при обнаружении тревожных признаков отправить пациента на обследование к онкологу.