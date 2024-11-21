Тюменский завод произведет уникальные шприцы

С 2020 года в завод вложили более 269 миллионов рублей на расширение производства. С помощью инвестиций и при поддержке региональных властей был построен новый цех площадью более 4,5 тыс кв. метров. Руководство завода закупило новейшее оборудование и увеличило штат сотрудников до 140 человек.