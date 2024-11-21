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Posted 21 ноября, 09:54

Published 21 ноября, 09:54

Modified 21 ноября, 09:56

Updated 21 ноября, 09:56

Тюменская область попала в шорт-лист лучших политиков страны по версии РАСО

Тюменская область попала в шорт-лист лучших политиков страны по версии РАСО

21 ноября 2024, 09:54
Фото: ГС РАСО.
Опубликован шорт-лист номинантов на Политическую Премию Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» за 2024 год. 1MI — информационный партнер Премии.

Политическая премия Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» учреждена в 2016 году и присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. Согласно условиям премии, номинантами могут быть только субъекты политического процесса (обычно это политики и партии), а не политконсультанты. Победители в номинациях определяются по результатам тайного интернет-голосования членов комитета РАСО по политтехнологиям.

  1. Муниципальный уровень

Лучшая кампания по прямым выборам мэра

  • Братск, Александр Дубровин, самовыдвижение
  • Анадырь, Сергей Спицын, «Единая Россия»
  • Комсомольск-на-Амуре, Дмитрий Заплутаев, «Единая Россия»

Лучшая муниципальная кампания «Единой России»

  • Челябинск, городская дума
  • Иркутск, городская дума
  • Пенза, городская дума
  • Хабаровск, городская дума
  • Йошкар-Ола, городское собрание

Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии

  • СРЗП, муниципальные выборы в Краснодарском крае
  • СРЗП, выборы в Челябинскую городскую Думу
  • «Новые люди», выборы в Курганскую городскую думу
  • «Новые люди», муниципальные выборы, Ленинградская область
  • КПРФ, выборы в Элистинское городское собрание
  • ЛДПР, выборы Совета депутатов городского округа Солнечногорск Московской области
  • ЛДПР, муниципальные выборы в Санкт-Петербурге

Лучшая муниципальная кампания непарламентской партии

  • «Родина», выборы депутатов Тульской городской думы
  • «Партия пенсионеров», выборы в городскую думу Кургана
  • «Зеленые», выборы в Одинцовский городской округ

Мэр года

  • Алексей Лёмин, Абакан
  • Константин Шестаков, Владивосток
  • Евгений Наумов, Краснодар
  • Вячеслав Квон, Артем (Приморский край)
  • Алексей Плахотников, Котовск (Тамбовская область)
  • Сергей Коновалов, Глазов (Удмуртская Республика)
  • Александр Глазков, Сатка (Челябинская область)
  • ⁠Юрий Кузин, Кировск
  1. Региональный уровень

Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент

  • Хабаровский край
  • Республика Алтай
  • Республика Марий Эл
  • Севастополь

Лучшая кампания кандидата от «партии власти» в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Владимир Немцев, Севастополь (округ 4)
  • Кампании участников СВО в ЗС Севастополя по одномандатным округам (Павел Харламов, округ 1, Василий Зубенко, округ 2, Роман Кулаков, округ 5)
  • Аркадий Новиков, Марий Эл (округ 34)
  • Сергей Балтабаев, Тульская область (округ 8)
  • Фоат Валиев, Татарстан (округ 44)

Лучшая кампания кандидата парламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Тамара Головачева, КПРФ, Волгоградская область (округ 16)
  • Сергей Антошин, ЛДПР, Брянская область (округ 1)
  • Рушан Мингазов, СРЗП, Республика Татарстан (округ 1)
  • Руслан Юсупов, ЛДПР, Республика Татарстан (округ 15)
  • Роза Гайнутдинова, Новые люди, Республика Татарстан (округ 29)

Лучшая кампания кандидата непарламентской партии в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Геннадий Селебин, Родина, Брянская область (округ 15)
  • Юрий Моисеев, Тульская область, Коммунисты России (округ 14)

Лучшая кампания кандидата-самовыдвиженца в одномандатном округе на выборах в региональный парламент

  • Мария Воропаева, Москва (округ 38)
  • Василий Арисов, Марий Эл (округ 20)
  • Татьяна Распутина, Волгоградская область (округ 6)

Лучшая кампания по выборам в региональный парламент оппозиционной парламентской партии

  • ЛДПР, Республика Алтай
  • «Новые люди», Республика Тыва
  • «Новые люди», Севастополь
  • КПРФ, Волгоградская область
  • ЛДПР, Волгоградская область
  • КПРФ, Кабардино-Балкарская Республика
  • КПРФ, Республика Татарстан
  • КПРФ, Тульская область
  • ЛДПР, Брянская область

Лучшая кампания по выборам в региональный парламент непарламентской партии

  • «Партия пенсионеров», Волгоградская областная дума
  • «Зеленые», Кабардино-Балкарская Республика
  • «Гражданская платформа», Карачаево-Черкесская Республика
  • «Родина», Республика Алтай

Лучшая кампания врио губернатора

  • Дмитрий Демешин, Хабаровский край
  • Андрей Турчак, Республика Алтай
  • Вячеслав Федорищев, Самарская область
  • Георгий Филимонов, Вологодская область
  • Илья Середюк, Кемеровская область — Кузбасс

Лучшая кампания действующего губернатора

  • Игорь Артамонов, Липецкая область
  • Валерий Лимаренко, Сахалинская область
  • Андрей Чибис, Мурманская область
  • Алексей Текслер, Челябинская область
  • Денис Паслер, Оренбургская область

Лучшая губернаторская кампания кандидата от оппозиционной партии

  • Александр Морозов, КПРФ, Вологодская область
  • Юрий Ваталин, КПРФ, Мурманская область
  • Евгений Мишин, ЛДПР, Калининградская область
  • Мария Городештян, ЛДПР, Кемеровская область

Губернатор года

  • Валерий Лимаренко, Сахалинская область
  • Андрей Чибис, Мурманская область
  • Андрей Никитин, Новгородская область
  • Владимир Солодов, Камчатский край
  • Вадим Шумков, Курганская область
  1. Федеральный уровень

Лучшая кампания Владимира Путина в регионе

  • Республика Алтай
  • Свердловская область
  • Запорожская область
  • Еврейская автономная область
  • ДФО

Лучшая кампания оппозиционного кандидата в президенты РФ 

  • Владислав Даванков, «Новые люди»
  • Леонид Слуцкий, ЛДПР
  • Николай Харитонов, КПРФ

Лучшая кампания оппозиционного кандидата в президенты РФ в регионе

  • Владислав Даванков, Москва
  • Николай Харитонов, Орловская область
  • Леонид Слуцкий, Тюменская область

Лучшее выступление кандидата в президенты РФ на дебатах

  • Владислав Даванков, «Новые люди»
  • Леонид Слуцкий, ЛДПР
  • Николай Харитонов, КПРФ

Лучшее выступление доверенного лица

  • Никита Березин, ЛДПР
  • Александр Хуруджи, «Новые люди»
  • Евгений Спицын, КПРФ

Лучшая кампания по довыборам в Госдуму

  • Виктория Абрамченко, «Единая Россия» — довыборы в одномандатный округ Южный № 152 (Ростовская область)
  • Николай Шульгинов, «Единая Россия» — довыборы в одномандатный округ Хакасский № 35 (Республика Хакасия)
  • Олег Матыцин, «Единая Россия» — довыборы в одномандатный округ № 78 (Брянская область)

Специальная премия. «Сапожник в сапогах» — политтехнолог в политике

  • Александр Малькевич, Санкт-Петербург
  • Анна Гурарий, Екатеринбург

Провал года

  • Дмитрий Азаров
  • Сергей Серебренников

Политик года

  • Андрей Белоусов
  • Владислав Даванков
  • Валентина Матвиенко
  • Эльвира Набиуллина
  • Максим Орешкин
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