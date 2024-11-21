Тюменская область попала в шорт-лист лучших политиков страны по версии РАСО

Posted 21 ноября, 09:54
Published 21 ноября, 09:54
Modified 21 ноября, 09:56
Updated 21 ноября, 09:56
Политическая премия Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Гамбургский счет» учреждена в 2016 году и присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. Согласно условиям премии, номинантами могут быть только субъекты политического процесса (обычно это политики и партии), а не политконсультанты. Победители в номинациях определяются по результатам тайного интернет-голосования членов комитета РАСО по политтехнологиям.
Лучшая кампания по прямым выборам мэра
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Лучшая муниципальная кампания оппозиционной парламентской партии
Лучшая муниципальная кампания непарламентской партии
Мэр года
Лучшая кампания «партии власти» по выборам в региональный парламент
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Лучшая кампания кандидата-самовыдвиженца в одномандатном округе на выборах в региональный парламент
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Лучшая кампания врио губернатора
Лучшая кампания действующего губернатора
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Губернатор года
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