Тюменка Водонаева рассказала об итогах суда с маникюрщицей

Posted 21 ноября, 17:02
Published 21 ноября, 17:02
Modified 21 ноября, 17:04
Updated 21 ноября, 17:04
Последняя требовала от телеведущей 740 тыс. рублей за использование снимков её работ. Об этом рассказала сама Водонаева, прикрепив сообщение своего юриста.
«Когда летом случился это „сюрприз“, я даже не стала это как-то комментировать. Бред сивой кобылы я в принципе не комментирую и с непорядочными людями, желающими пиара на чужом имени, я никогда не вступлю в диалог. Много чести», — написала в своем telegram-канале Алена Водонаева, приложив к посту информацию от юриста.
Адвокат телеведущей Евгений Гибадуллин сообщил, что дело завершилось в пользу Водонаевой. Суд отклонил иск девушки, которая требовала 740 тыс. рублей за использование изображений её работ.
Мастер предоставляла услуги в салоне красоты Алены в течение 2022 года. Иск содержал утверждение о том, что фотографии были размещены на веб-сайтах салона без согласия и разрешения мастера. Однако на самом деле истец сама и добровольно предоставила эти фотографии для публикаций, так как хотела привлечь новых клиентов.
«На мой взгляд цель была проста — взыскать денег и получить пиар на имени Водонаевой. Рад, что суд услышал наши доводы и принял законное и справедливое решение», — написал юрист в своем telegram-канале.