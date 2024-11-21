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Posted 21 ноября, 17:02

Published 21 ноября, 17:02

Modified 21 ноября, 17:04

Updated 21 ноября, 17:04

Тюменка Водонаева рассказала об итогах суда с маникюрщицей

Тюменка Водонаева рассказала об итогах суда с маникюрщицей

21 ноября 2024, 17:02
Фото: 1MI.
Арбитражный суд Москвы завершил судебное разбирательство между Аленой Водонаевой, родом из Тюмени, и ее экс-сотрудницей — мастером маникюра.

Последняя требовала от телеведущей 740 тыс. рублей за использование снимков её работ. Об этом рассказала сама Водонаева, прикрепив сообщение своего юриста.

«Когда летом случился это „сюрприз“, я даже не стала это как-то комментировать. Бред сивой кобылы я в принципе не комментирую и с непорядочными людями, желающими пиара на чужом имени, я никогда не вступлю в диалог. Много чести», — написала в своем telegram-канале Алена Водонаева, приложив к посту информацию от юриста.

Адвокат телеведущей Евгений Гибадуллин сообщил, что дело завершилось в пользу Водонаевой. Суд отклонил иск девушки, которая требовала 740 тыс. рублей за использование изображений её работ.

Мастер предоставляла услуги в салоне красоты Алены в течение 2022 года. Иск содержал утверждение о том, что фотографии были размещены на веб-сайтах салона без согласия и разрешения мастера. Однако на самом деле истец сама и добровольно предоставила эти фотографии для публикаций, так как хотела привлечь новых клиентов.

«На мой взгляд цель была проста — взыскать денег и получить пиар на имени Водонаевой. Рад, что суд услышал наши доводы и принял законное и справедливое решение», — написал юрист в своем telegram-канале.
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Ранее Водонаева рассказала, почему ее так не любят в интернете.

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