Тюменка Водонаева рассказала об итогах суда с маникюрщицей

Мастер предоставляла услуги в салоне красоты Алены в течение 2022 года. Иск содержал утверждение о том, что фотографии были размещены на веб-сайтах салона без согласия и разрешения мастера. Однако на самом деле истец сама и добровольно предоставила эти фотографии для публикаций, так как хотела привлечь новых клиентов.