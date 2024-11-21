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Posted 21 ноября, 04:27

Published 21 ноября, 04:27

Modified 21 ноября, 06:17

Updated 21 ноября, 06:17

Тюменка обвинила силовиков в похищении ее пятерых детей

Тюменка обвинила силовиков в похищении ее пятерых детей

21 ноября 2024, 04:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
У многодетных родителей из Тюмени ночью силовики и сотрудники ПДН забрали пятерых детей. Мать считает, что причин этому не было. Другие же источники сообщили, что родители относятся к категории неблагополучных.

Всё произошло 3 ноября: ночью в дом приехали полицейские, сломали камеру и увезли детей в детские дома, ничего не объяснив. Позже появилась сотрудница из опеки и начала угрожать. В отчете она написала, что родители были нетрезвые и в неадекватном состоянии.

По словам матери, семья у них благополучная, оба родителя работают, дети просятся домой, а младший вовсе отказывается от еды из-за стресса. Слова сотрудницы ПДН опровергает. Женщине пришлось заявить о похищении детей в Следственный комитет и прокуратуру, сообщили 72.ru.

В правоохранительных органах пояснили, что в семье регулярно происходят противоправные действия, между родителями возникают конфликты на фоне алкоголя, дети находятся в опасности. Также на них поступали жалобы от соседей из-за собак. Поэтому было принято решение поместить детей в центр «Семья».

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Недавно мы сообщили, что глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался переселением многодетных тюменцев в лес. Около 400 многодетных семей получили земельные участки, где отсутствуют свет, воды, газ и дороги.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Тюмень#Дети#Следственный комитет#Прокуратура#Жалобы#Многодетные семьи#Детские дома#Опека#Конфликты#Правоохранительные органы#ПДН
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