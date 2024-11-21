Тюменка обвинила силовиков в похищении ее пятерых детей

Posted 21 ноября, 04:27
Published 21 ноября, 04:27
Modified 21 ноября, 06:17
Updated 21 ноября, 06:17
Всё произошло 3 ноября: ночью в дом приехали полицейские, сломали камеру и увезли детей в детские дома, ничего не объяснив. Позже появилась сотрудница из опеки и начала угрожать. В отчете она написала, что родители были нетрезвые и в неадекватном состоянии.
По словам матери, семья у них благополучная, оба родителя работают, дети просятся домой, а младший вовсе отказывается от еды из-за стресса. Слова сотрудницы ПДН опровергает. Женщине пришлось заявить о похищении детей в Следственный комитет и прокуратуру, сообщили 72.ru.
В правоохранительных органах пояснили, что в семье регулярно происходят противоправные действия, между родителями возникают конфликты на фоне алкоголя, дети находятся в опасности. Также на них поступали жалобы от соседей из-за собак. Поэтому было принято решение поместить детей в центр «Семья».
Недавно мы сообщили, что глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался переселением многодетных тюменцев в лес. Около 400 многодетных семей получили земельные участки, где отсутствуют свет, воды, газ и дороги.