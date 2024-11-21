Тюменка обвинила силовиков в похищении ее пятерых детей

Всё произошло 3 ноября: ночью в дом приехали полицейские, сломали камеру и увезли детей в детские дома, ничего не объяснив. Позже появилась сотрудница из опеки и начала угрожать. В отчете она написала, что родители были нетрезвые и в неадекватном состоянии.