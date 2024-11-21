«Ты был для нас защитником»: 42-летний тоболяк погиб в зоне СВО

Posted 21 ноября, 11:21
Published 21 ноября, 11:21
Modified 21 ноября, 11:23
Updated 21 ноября, 11:23
Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», Андрей Опарин родился 7 апреля 1982 года в Тюменской области. Мужчина выполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Андрей погиб 1 ноября 2024 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Согласно данным со страницы тобольчанина, он не был женат.
Прощание с бойцом состоится завтра, 22 ноября, в траурном зале морга Тобольска с 13 до 14 часов. Солдата СВО похоронят на Алемасовском кладбище.
— Ты был для нас защитником, значит герой, — написала Вера Лизогуб.
— Вечная память герою. Соболезнование родным и близким, — оставила комментарий Ирина Огорелкова.
— Искренние соболезнования родным и близким Андрея! Светлая память и вечный покой, — добавила Светлана Артеева.