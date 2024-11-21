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Posted 21 ноября, 11:21

Published 21 ноября, 11:21

Modified 21 ноября, 11:23

Updated 21 ноября, 11:23

42-летний тоболяк погиб в зоне СВО

«Ты был для нас защитником»: 42-летний тоболяк погиб в зоне СВО

21 ноября 2024, 11:21
Фото: 1MI.

42-летний тоболяк погиб в зоне СВО

В зоне боевых действий скончался житель Тобольска Тюменской области Андрей Опарин. Он погиб на фронте в возрасте 42 лет.

Как сообщает городской паблик «Типичный Тобольск», Андрей Опарин родился 7 апреля 1982 года в Тюменской области. Мужчина выполнял поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Андрей погиб 1 ноября 2024 года при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции. Согласно данным со страницы тобольчанина, он не был женат.

Прощание с бойцом состоится завтра, 22 ноября, в траурном зале морга Тобольска с 13 до 14 часов. Солдата СВО похоронят на Алемасовском кладбище.

Фото: «Типичный Тобольск»
— Ты был для нас защитником, значит герой, — написала Вера Лизогуб.
— Вечная память герою. Соболезнование родным и близким, — оставила комментарий Ирина Огорелкова.
— Искренние соболезнования родным и близким Андрея! Светлая память и вечный покой, — добавила Светлана Артеева.
«Был добрым, отзывчивым человеком». 43-летний тоболяк погиб в зоне СВО
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Ранее «Наш город» писал о том, что в ДНР погиб боец из Тобольска.

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