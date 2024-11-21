Сходка анимешников. В Тюмени пройдет масштабный IV гик-фестиваль Kitsune-con

Posted 21 ноября, 11:38
Published 21 ноября, 11:38
Modified 21 ноября, 11:39
Updated 21 ноября, 11:39
На фестивале тюменцев будут ждать разные интерактивные зоны. Например, фудкорт, ярмарка, аллея художников, настольные игры и розыгрыши, развлечения от «Фиджитал центра» Тюмени. В завершение вечера пройдут выступления на сцене от творческих коллективов.
Участникам фестиваля будут предложены конкурсные направления, среди которых — косплей, саберфайтинг, cover dance и фан-стенд. Стоит отметить, что на празднике действует ограниченное количество мест.
Мероприятие пройдет 24 ноября в Тюменском Технопарке на улице Республики, 142.
Ранее издание «Наш город» писало о том, что в Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай.