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Posted 21 ноября, 11:38

Published 21 ноября, 11:38

Modified 21 ноября, 11:39

Updated 21 ноября, 11:39

Сходка анимешников. В Тюмени пройдет масштабный IV гик-фестиваль Kitsune-con

Сходка анимешников. В Тюмени пройдет масштабный IV гик-фестиваль Kitsune-con

21 ноября 2024, 11:38
Фото: 1MI.
В нашем городе состоится масштабный IV гик-фестиваль Kitsune-con. Он стал партнером проекта «Тюмень создает» от ГИККРАФТ.

На фестивале тюменцев будут ждать разные интерактивные зоны. Например, фудкорт, ярмарка, аллея художников, настольные игры и розыгрыши, развлечения от «Фиджитал центра» Тюмени. В завершение вечера пройдут выступления на сцене от творческих коллективов.

Участникам фестиваля будут предложены конкурсные направления, среди которых — косплей, саберфайтинг, cover dance и фан-стенд. Стоит отметить, что на празднике действует ограниченное количество мест.

Мероприятие пройдет 24 ноября в Тюменском Технопарке на улице Республики, 142.

В Тюмени для любителей аниме пройдет масштабный фестиваль
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Ранее издание «Наш город» писало о том, что в Тюмени пройдет эротическая рейв-вечеринка в стиле хентай.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Тюменский технопарк#Ярмарка#IV гик-фестиваль#Kitsune-con#Аллея художников
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