Сходка анимешников. В Тюмени пройдет масштабный IV гик-фестиваль Kitsune-con

На фестивале тюменцев будут ждать разные интерактивные зоны. Например, фудкорт, ярмарка, аллея художников, настольные игры и розыгрыши, развлечения от «Фиджитал центра» Тюмени. В завершение вечера пройдут выступления на сцене от творческих коллективов.