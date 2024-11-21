«Россети Тюмень» обработали свыше 170 тысяч клиентских обращений с начала года

Большинство клиентов выбирает для взаимодействия с энергетиками дистанционные форматы: интернет-сервисы и телефонную связь. С января по сентябрь этого года операторы контакт-центра приняли более 140 тысяч звонков. За это время через онлайн-ресурсы потребители получили более 17,7 тысячи консультаций и услуг.