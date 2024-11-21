«Россети Тюмень» обработали свыше 170 тысяч клиентских обращений с начала года

Posted 21 ноября, 12:25
Published 21 ноября, 12:25
Modified 21 ноября, 12:27
Updated 21 ноября, 12:27
Чтобы повысить оперативность предоставления обратной связи, с начала года компания почти вдвое увеличила численность операторов контакт-центра компании — с 13 до 23 специалистов.
Большинство клиентов выбирает для взаимодействия с энергетиками дистанционные форматы: интернет-сервисы и телефонную связь. С января по сентябрь этого года операторы контакт-центра приняли более 140 тысяч звонков. За это время через онлайн-ресурсы потребители получили более 17,7 тысячи консультаций и услуг.
Среди наиболее актуальных для клиентов тем — технологическое присоединение к сетям. С начала года специалисты обработали свыше 34 тысяч обращений по этому вопросу. Также спросом пользуются дополнительные (нетарифные) услуги: аренда автотранспорта и спецтехники, складских и логистических объектов, проведение исследований в аккредитованной электролаборатории энергокомпании.
«Россети Тюмень» постоянно совершенствуют взаимодействие с клиентами, уделяя внимание как новым, так и традиционным форматам связи. Для эффективного и оперативного взаимодействия с жителями Тюменской области системообразующее электросетевое предприятие активно сотрудничает с Центром управления регионом.