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Posted 21 ноября, 12:25

Published 21 ноября, 12:25

Modified 21 ноября, 12:27

Updated 21 ноября, 12:27

«Россети Тюмень» обработали свыше 170 тысяч клиентских обращений с начала года

«Россети Тюмень» обработали свыше 170 тысяч клиентских обращений с начала года

21 ноября 2024, 12:25
Фото: «Россети Тюмень».
За первые 9 месяцев текущего года «Россети Тюмень» обработали почти 172 тысячи обращений от потребителей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество запросов клиентов выросло почти на 60%.

Чтобы повысить оперативность предоставления обратной связи, с начала года компания почти вдвое увеличила численность операторов контакт-центра компании — с 13 до 23 специалистов.

Большинство клиентов выбирает для взаимодействия с энергетиками дистанционные форматы: интернет-сервисы и телефонную связь. С января по сентябрь этого года операторы контакт-центра приняли более 140 тысяч звонков. За это время через онлайн-ресурсы потребители получили более 17,7 тысячи консультаций и услуг.

Среди наиболее актуальных для клиентов тем — технологическое присоединение к сетям. С начала года специалисты обработали свыше 34 тысяч обращений по этому вопросу. Также спросом пользуются дополнительные (нетарифные) услуги: аренда автотранспорта и спецтехники, складских и логистических объектов, проведение исследований в аккредитованной электролаборатории энергокомпании.

«Россети Тюмень» постоянно совершенствуют взаимодействие с клиентами, уделяя внимание как новым, так и традиционным форматам связи. Для эффективного и оперативного взаимодействия с жителями Тюменской области системообразующее электросетевое предприятие активно сотрудничает с Центром управления регионом.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Спецтехника#Обращения граждан#Энергетика#Логистика#Россети Тюмень#Обращение
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