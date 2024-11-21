Прослужил три месяца: в зоне СВО погиб тюменский контрактник

Posted 21 ноября, 09:19
Published 21 ноября, 09:19
Modified 21 ноября, 09:21
Updated 21 ноября, 09:21
Как сообщили в администрации Нижнетавдинского района, Контастантин Назиров подписал контракт в Министерством обороны РФ в апреле этого года. Известно, что военный родился в поселке Новиково Исетского района. Окончил там школу, после чего поступил в Тюменский колледж на специальность «Электрогазосварщик», позже устроился на работу в областной столице.
Церемония прощания и похороны бойца состоятся в пятницу, 22 ноября, в поселке Лесозаводский.
«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким военного. Скорбим вместе с вами», — сообщили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб еще один житель Нижнетавдинского района Сергей Дерюгин. В спецоперации он принимал участие с августа 2024 года, погиб в октябре.