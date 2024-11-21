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Posted 21 ноября, 09:19

Published 21 ноября, 09:19

Modified 21 ноября, 09:21

Updated 21 ноября, 09:21

Прослужил три месяца: в зоне СВО погиб тюменский контрактник

Прослужил три месяца: в зоне СВО погиб тюменский контрактник

21 ноября 2024, 09:19
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
В Тюменской области простятся с погибшим на спецоперации 34-летним контрактником Константином Назировым. Житель Нижнетавдинского района получил смертельное ранение 20 июля 2024 года при выполнении боевого задания.

Как сообщили в администрации Нижнетавдинского района, Контастантин Назиров подписал контракт в Министерством обороны РФ в апреле этого года. Известно, что военный родился в поселке Новиково Исетского района. Окончил там школу, после чего поступил в Тюменский колледж на специальность «Электрогазосварщик», позже устроился на работу в областной столице.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Церемония прощания и похороны бойца состоятся в пятницу, 22 ноября, в поселке Лесозаводский.

«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким военного. Скорбим вместе с вами», — сообщили в ведомстве.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб еще один житель Нижнетавдинского района Сергей Дерюгин. В спецоперации он принимал участие с августа 2024 года, погиб в октябре.

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