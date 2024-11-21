Прослужил три месяца: в зоне СВО погиб тюменский контрактник

Как сообщили в администрации Нижнетавдинского района, Контастантин Назиров подписал контракт в Министерством обороны РФ в апреле этого года. Известно, что военный родился в поселке Новиково Исетского района. Окончил там школу, после чего поступил в Тюменский колледж на специальность «Электрогазосварщик», позже устроился на работу в областной столице.