Отдых на тюменских горячих источниках подорожает на 50%

Posted 21 ноября, 05:18
Published 21 ноября, 05:18
Modified 21 ноября, 05:20
Updated 21 ноября, 05:20
На тюменских горячих источниках существуют два тарифа: для будних дней (подешевле) и для выходных и праздничных (подороже). Однако в период празднования Нового года цена за вход будет еще выше. Повышение стоимости входных билетов составит до 50%.
Термальный комплекс «Советский» попросит 1300 рублей вместо 800.
В «Аване» и «Тюменском» цена поднимется до 1500 рублей вместо 1000.
Руководство базы «Верхний бор» уже сейчас установило стоимость в размере 2000 рублей за посещение в выходной день. Цены в праздничные дни пока не известны.
Недавно мы рассказали о новом термальном комплексе в Тобольске. Он является одним из самых горячих в Тюменской области.