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Posted 21 ноября, 05:18

Published 21 ноября, 05:18

Modified 21 ноября, 05:20

Updated 21 ноября, 05:20

Отдых на тюменских горячих источниках подорожает на 50%

Отдых на тюменских горячих источниках подорожает на 50%

21 ноября 2024, 05:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
В новогодние праздники цены за вход в термальные комплексы резко возрастут, сообщили администраторы курортов в беседе с URA.RU.

На тюменских горячих источниках существуют два тарифа: для будних дней (подешевле) и для выходных и праздничных (подороже). Однако в период празднования Нового года цена за вход будет еще выше. Повышение стоимости входных билетов составит до 50%.

Термальный комплекс «Советский» попросит 1300 рублей вместо 800.

В «Аване» и «Тюменском» цена поднимется до 1500 рублей вместо 1000.

Руководство базы «Верхний бор» уже сейчас установило стоимость в размере 2000 рублей за посещение в выходной день. Цены в праздничные дни пока не известны.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Цены#Праздники#Новый год#Горячие источники#Термальные комплексы#Повышение стоимости
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