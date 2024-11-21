На творческом Олимпе. Тюменка сняла клип для популярного репера Travis Scott

Posted 21 ноября, 14:08
Published 21 ноября, 14:08
Modified 21 ноября, 14:18
Updated 21 ноября, 14:18
Как рассказала уроженка Тюмени в интервью РБК.Тюмень, в городе она жила до 15 лет, после уехала доучиваться в Прагу. Работать начала в Москве как раз как продакшен-дизайнер, увлеклась съемками, оттуда и начала свой творческий путь.
Первые работы Тюменки прошли с ныне запрещенными артистами, сначала в Москве, затем уже в Лос-Анжелесе. И там и там девушка работала как постановщик и участвовала в организации визуальной части клипов.
Сейчас тюменка успела поработать с голливудскими актерами, такими как например, Майкл Медсен из фильмов Тарантино, а также другими исполнителями, среди них Sevdaliza и Puma. А для Тревиса Скотта клип пришлось снимать в рекордно сжатые сроки.