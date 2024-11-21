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Posted 21 ноября, 14:08

Published 21 ноября, 14:08

Modified 21 ноября, 14:18

Updated 21 ноября, 14:18

Тюменка сняла клип для популярного репера Travis Scott

На творческом Олимпе. Тюменка сняла клип для популярного репера Travis Scott

21 ноября 2024, 14:08
Фото: 1MI.

Тюменка сняла клип для популярного репера Travis Scott

Уроженка Тюмени Вера Жигалова сняла клип для известного реп-исполнителя из США Трэвиса Скотта. Она занималась продакшен-дизайном, визуальной частью и организацией клипа «Active», он уже собрал больше семи миллионов просмотров.

Как рассказала уроженка Тюмени в интервью РБК.Тюмень, в городе она жила до 15 лет, после уехала доучиваться в Прагу. Работать начала в Москве как раз как продакшен-дизайнер, увлеклась съемками, оттуда и начала свой творческий путь.

Первые работы Тюменки прошли с ныне запрещенными артистами, сначала в Москве, затем уже в Лос-Анжелесе. И там и там девушка работала как постановщик и участвовала в организации визуальной части клипов.

Сейчас тюменка успела поработать с голливудскими актерами, такими как например, Майкл Медсен из фильмов Тарантино, а также другими исполнителями, среди них Sevdaliza и Puma. А для Тревиса Скотта клип пришлось снимать в рекордно сжатые сроки.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени вместо звонка в школах будет звучать теперь музыка.

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#Александр Смирнов#Общество#Музыка#Съемки фильма#Съемки
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