На творческом Олимпе. Тюменка сняла клип для популярного репера Travis Scott

Как рассказала уроженка Тюмени в интервью РБК.Тюмень, в городе она жила до 15 лет, после уехала доучиваться в Прагу. Работать начала в Москве как раз как продакшен-дизайнер, увлеклась съемками, оттуда и начала свой творческий путь.