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Posted 21 ноября, 10:09

Published 21 ноября, 10:09

Modified 21 ноября, 10:09

Updated 21 ноября, 10:09

Канал Алены Жигаловой в телеграм переименовали в «Алену, блин!»

Канал Алены Жигаловой в телеграм переименовали в «Алену, блин!»

21 ноября 2024, 10:09
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
Известный телеграм-канал Алёны Жигаловой теперь стал называться «Алёна, Блин!». Это новое имя связано с уникальным и запоминающимся брендом её проектов.

По словам Жигаловой, словосочетание «Алена, блин!» прозвучало в программе почти тысячу раз с момента первого выпуска. Решение о переименовании канала приняли после обсуждения связи скандального музыканта P. Diddy и телеведущей Опры Уинфри. Поскольку предыдущее название «Неопра, блин!» созвучно с именем телеведущей, Жигалова предложила своим подписчикам проголосовать за новую версию. В результате «родная русская Алёна» набрала восемь тысяч голосов, в то время как «Неопра» получила чуть больше 700.

Алена Жигалова начала свою карьеру в журналистике после окончания Санкт-Петербургского государственного университета. Она начала писать материалы о знаменитостях для российских таблоидов и вскоре стала частью холдинга News Media. В 2020 году журнал Forbes включил её в список десяти самых популярных женщин-блогеров на русскоязычном YouTube.

News Media Holding занимает лидирующие позиции в сфере новых медиа, объединяя 198 платформ, общий охват которых составляет почти 2 млрд просмотров ежемесячно. Уникальный подход компании к созданию цифровых медиа стал основой для успешных проектов, таких как Mash, SHOT и др., которые заняли заметные позиции в медийной индустрии по уровням популярности и цитируемости. Проекты Алёны Жигаловой также выделяются среди активов этого холдинга.

Цифровые проекты «Алена, блин!» были разработаны в рамках авторского медиапроекта Алёны Жигаловой. Эта платформа посвящена обсуждению самых свежих новостей из мира шоу-бизнеса, эксклюзивных мероприятий и откровенных интервью. Сообщество «Алена, блин!» в социальной сети «ВКонтакте» насчитывает более 160 000 подписчиков, в Telegram-канале — 154 000, а в «Одноклассниках» — 184 000. На данный момент YouTube-канал «Алена, блин!» имеет 1,3 миллиона подписчиков.

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