Канал Алены Жигаловой в телеграм переименовали в «Алену, блин!»

По словам Жигаловой, словосочетание «Алена, блин!» прозвучало в программе почти тысячу раз с момента первого выпуска. Решение о переименовании канала приняли после обсуждения связи скандального музыканта P. Diddy и телеведущей Опры Уинфри. Поскольку предыдущее название «Неопра, блин!» созвучно с именем телеведущей, Жигалова предложила своим подписчикам проголосовать за новую версию. В результате «родная русская Алёна» набрала восемь тысяч голосов, в то время как «Неопра» получила чуть больше 700.