Интересная рокировка. Бывший заммэра Тобольска уходит на работу к олигарху

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», переходит Вавакин в компанию Руссу «Мостострой-11», это основной городской подрядчик, занимающийся дорогами в городе. Руссу считает Вавакина сильным управленцем с хорошим опытом по реализации нацпроектов. Чиновник уже получил предложение и, скорее всего, его примет, перейдя на важную и ответственную должность.