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Posted 21 ноября, 14:19

Published 21 ноября, 14:19

Modified 21 ноября, 14:34

Updated 21 ноября, 14:34

Бывший заммэра Тобольска уходит на работу к местному олигарху

Интересная рокировка. Бывший заммэра Тобольска уходит на работу к олигарху

21 ноября 2024, 14:19
Фото: Изображение Midjourney.

Бывший заммэра Тобольска уходит на работу к местному олигарху

Уже бывший заммэра Тобольска Юрий Вавакин уходит со своей должности. И переходит на работу к местному олигарху Николаю Руссу.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», переходит Вавакин в компанию Руссу «Мостострой-11», это основной городской подрядчик, занимающийся дорогами в городе. Руссу считает Вавакина сильным управленцем с хорошим опытом по реализации нацпроектов. Чиновник уже получил предложение и, скорее всего, его примет, перейдя на важную и ответственную должность.

Отметим, что ранее избавиться от нынешнего заммэра решил избавиться глава Тобольска Петр Вагин. Кто придет на замену — пока неизвестно.

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени
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