Интересная рокировка. Бывший заммэра Тобольска уходит на работу к олигарху

Posted 21 ноября, 14:19
Published 21 ноября, 14:19
Modified 21 ноября, 14:34
Updated 21 ноября, 14:34
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», переходит Вавакин в компанию Руссу «Мостострой-11», это основной городской подрядчик, занимающийся дорогами в городе. Руссу считает Вавакина сильным управленцем с хорошим опытом по реализации нацпроектов. Чиновник уже получил предложение и, скорее всего, его примет, перейдя на важную и ответственную должность.
Отметим, что ранее избавиться от нынешнего заммэра решил избавиться глава Тобольска Петр Вагин. Кто придет на замену — пока неизвестно.