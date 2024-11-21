Два тюменских микрорайона пополнили карту опасных мест для женщин

Posted 21 ноября, 11:08
Published 21 ноября, 11:08
Modified 21 ноября, 11:10
Updated 21 ноября, 11:10
В настоящий момент одиннадцать мест в Тюмени признаны опасными по мнению местных жительниц. Карта пополнилась микрорайонами Тарманы и Югра.
— Улица не освещается совсем, очень темно и страшно. Ходят подозрительные и пьяные люди, — указано на карте в районе улицы Шишкова.
Точно такой же отзыв указан рядом с районом Тарманы (имеется ввиду улица Тимофея Чаркова).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его и еще одного сотрудника отделения подозревают в превышении должностных полномочий.