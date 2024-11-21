nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 11:08

Published 21 ноября, 11:08

Modified 21 ноября, 11:10

Updated 21 ноября, 11:10

Два тюменских микрорайона пополнили карту опасных мест для женщин

Два тюменских микрорайона пополнили карту опасных мест для женщин

21 ноября 2024, 11:08
Фото: 1MI.
Микрорайоны Тарманы и Югра попали в список небезопасных мест для женщин. Информация размещена на сайте сервиса «Попутчица».

В настоящий момент одиннадцать мест в Тюмени признаны опасными по мнению местных жительниц. Карта пополнилась микрорайонами Тарманы и Югра.

— Улица не освещается совсем, очень темно и страшно. Ходят подозрительные и пьяные люди, — указано на карте в районе улицы Шишкова.

Точно такой же отзыв указан рядом с районом Тарманы (имеется ввиду улица Тимофея Чаркова).

В Тобольске таксист-мигрант приставил пистолет к голове ветерана СВО и угрожал убить
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске уволили начальника линейного отделения полиции на транспорте. Его и еще одного сотрудника отделения подозревают в превышении должностных полномочий.

Читайте также:
Больше половины россиян считают, что семья должна быть многодетнойНародные приметы в Михайлов день: что обязательно надо делать 21 ноябряВ Тюменской области вырос спрос на услуги по строительству домов
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика