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Posted 21 ноября, 10:49

Published 21 ноября, 10:49

Modified 21 ноября, 10:50

Updated 21 ноября, 10:50

Больше половины россиян считают, что семья должна быть многодетной

Больше половины россиян считают, что семья должна быть многодетной

21 ноября 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney.
Более половины жителей нашей страны считают, что семья должна быть многодетной. Такие данные были озвучены руководителем департамента политических исследований ВЦИОМ Михаилом Мамоновым.

На круглом столе Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России» (трансляцию показали на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня») отметили, что на уровне установки 51% граждан России считает, что семья должна быть многодетной.

При этом, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин не согласен с тем, что многодетные родители жертвуют своей карьерой, личным благополучием и свободой. А две трети опрошенных хотят видеть своих детей и/или внуков многодетными родителями.

Несмотря на это, три и более детей готовы иметь только 26% респондентов. Процент многодетных родителей еще меньше.

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Недавно мы сообщили, что глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался переселением многодетных тюменцев в лес. Около 400 многодетных семей получили земельные участки, где отсутствуют свет, воды, газ и дороги.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Многодетные семьи
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