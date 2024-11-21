Больше половины россиян считают, что семья должна быть многодетной

Posted 21 ноября, 10:49
Published 21 ноября, 10:49
Modified 21 ноября, 10:50
Updated 21 ноября, 10:50
На круглом столе Экспертного института социальных исследований «Семейные ценности как фундамент развития России» (трансляцию показали на сайте мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня») отметили, что на уровне установки 51% граждан России считает, что семья должна быть многодетной.
При этом, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин не согласен с тем, что многодетные родители жертвуют своей карьерой, личным благополучием и свободой. А две трети опрошенных хотят видеть своих детей и/или внуков многодетными родителями.
Несмотря на это, три и более детей готовы иметь только 26% респондентов. Процент многодетных родителей еще меньше.
Недавно мы сообщили, что глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался переселением многодетных тюменцев в лес. Около 400 многодетных семей получили земельные участки, где отсутствуют свет, воды, газ и дороги.