Белые медведи СУЭНКО оставят свой след на новых маршрутах Тюмени, Тобольска и Кургана

Posted 21 ноября, 06:16
Published 21 ноября, 06:16
Modified 21 ноября, 06:38
Updated 21 ноября, 06:38
Маршруты путешествий изменятся во всех трех городах: в Тюмени они сделают небольшой круг по Заречному району, в Тобольске порадуют жителей новых микрорайонов, а в Кургане заедут даже на Химмашевскую.
Папа Миша и Матильда Потаповна вместе с пушистиками Умкой, Пломбиром и Топтыжкой проедут по улицам Тюмени 27 ноября (среда) по новому длинному маршруту. Начало движения из берлоги на Одесской, 14 в 19:00 часов. В пятницу на Цветном бульваре 29 ноября в 19:00 они соберут гостей, чтобы с головой окунуться в сказку и зажечь их вместе. А еще раздать подарки всем, кто придет на праздник в любом костюме Белого медведя!
В Тобольске блестящий медвежий кортеж проедет по городским улицам 1 декабря (воскресенье), старт с Базарной площади в 18:00 часов. Уже на следующий день, 2 декабря (понедельник), в 18:00 часов Шишка и медвежата Морошка, Тучка и Сонька будут ждать всех гостей на торжественном открытии возле Кремля. Приходите обязательно и не забудьте костюм белого медведя!
В Кургане семья мишек выезжает из берлоги 5 декабря (четверг) в 19:00 часов и традиционно останавливается на Троицкой площади. Встречаемся на праздничном мероприятии 6 декабря (пятница) в 19:00 часов в белых плюшевых костюмах, против которых зауральские холода будут бессильны!
Не пропустите: сразу после включения всех медвежьих семей стартует фотоконкурс «Медведи ПОВСЮДУ». Следите за передвижением и информацией о косолапых в официальном Telegram-канале СУЭНКО. И ищите себя на фото — их будет много!
Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.