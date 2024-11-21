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Posted 21 ноября, 06:16

Published 21 ноября, 06:16

Modified 21 ноября, 06:38

Updated 21 ноября, 06:38

Белые медведи СУЭНКО оставят свой след на новых маршрутах Тюмени, Тобольска и Кургана

Белые медведи СУЭНКО оставят свой след на новых маршрутах Тюмени, Тобольска и Кургана

21 ноября 2024, 06:16
Фото: СУЭНКО.
Покорившие сердца всех детей и взрослых — Белые медведи СУЭНКО возвращаются! В этом году они вышли из спячки с желанием пройти по неизведанным ранее тропам, чтобы оставить свой след там, где их еще не было. Рассказываем, где и когда искать это чудо.

Маршруты путешествий изменятся во всех трех городах: в Тюмени они сделают небольшой круг по Заречному району, в Тобольске порадуют жителей новых микрорайонов, а в Кургане заедут даже на Химмашевскую.

Тюмень

Папа Миша и Матильда Потаповна вместе с пушистиками Умкой, Пломбиром и Топтыжкой проедут по улицам Тюмени 27 ноября (среда) по новому длинному маршруту. Начало движения из берлоги на Одесской, 14 в 19:00 часов. В пятницу на Цветном бульваре 29 ноября в 19:00 они соберут гостей, чтобы с головой окунуться в сказку и зажечь их вместе. А еще раздать подарки всем, кто придет на праздник в любом костюме Белого медведя!

Фото: СУЭНКО

Тобольск

В Тобольске блестящий медвежий кортеж проедет по городским улицам 1 декабря (воскресенье), старт с Базарной площади в 18:00 часов. Уже на следующий день, 2 декабря (понедельник), в 18:00 часов Шишка и медвежата Морошка, Тучка и Сонька будут ждать всех гостей на торжественном открытии возле Кремля. Приходите обязательно и не забудьте костюм белого медведя!

Курган

В Кургане семья мишек выезжает из берлоги 5 декабря (четверг) в 19:00 часов и традиционно останавливается на Троицкой площади. Встречаемся на праздничном мероприятии 6 декабря (пятница) в 19:00 часов в белых плюшевых костюмах, против которых зауральские холода будут бессильны!

Не пропустите: сразу после включения всех медвежьих семей стартует фотоконкурс «Медведи ПОВСЮДУ». Следите за передвижением и информацией о косолапых в официальном Telegram-канале СУЭНКО. И ищите себя на фото — их будет много!

Фото: СУЭНКО

Отметим, «Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более сорока одной тысячи километров, а на балансе находится почти одиннадцать тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц — свыше ста девяносто восьми тысяч.

В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения предприятие обслуживает в общей сложности более тысячи километров сетей, восемнадцать водозаборов, сто пятьдесят котельных, девять водоочистных сооружений и три очистных сооружения канализации. При этом компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. Например, в Тюмени уже установлено семь электрозарядных станций. Корпоративный парк СУЭНКО пополнили три электромобиля.

#Анастасия Имамахметова#Общество#Тюмень#Транспорт#Тюменская область#Россия#Тобольск#СУЭНКО#Праздник#Медведь#Энергетика#Курган#Маршруты#Белые медведи
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