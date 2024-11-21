Белые медведи СУЭНКО оставят свой след на новых маршрутах Тюмени, Тобольска и Кургана

Папа Миша и Матильда Потаповна вместе с пушистиками Умкой, Пломбиром и Топтыжкой проедут по улицам Тюмени 27 ноября (среда) по новому длинному маршруту. Начало движения из берлоги на Одесской, 14 в 19:00 часов. В пятницу на Цветном бульваре 29 ноября в 19:00 они соберут гостей, чтобы с головой окунуться в сказку и зажечь их вместе. А еще раздать подарки всем, кто придет на праздник в любом костюме Белого медведя!