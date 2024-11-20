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Posted 20 ноября, 07:17

Published 20 ноября, 07:17

Modified 20 ноября, 07:19

Updated 20 ноября, 07:19

Звезда сериала «Слово Пацана» из Тюмени снялся в новой картине

Звезда сериала «Слово Пацана» из Тюмени снялся в новой картине

20 ноября 2024, 07:17
Фото: 1MI.
Уроженец Тюмени Лев Зулькарнаев, известный по роли Зимы в знаменитом сериале «Слово Пацана», принял участие в новой киноработе на тему 90-х годов.

Криминальная драма называется «Дети перемен». Премьера сериала запланирована на 21 ноября, сообщили 72.ru.

Сюжет строится вокруг трех братьев от разных отцов. Идет 1995 год, во дворах ежедневно происходят страшные разборки. У каждого из братьев свои компании и тайны, и в итоге семья начинает рушиться.

Тюменец сыграл непростую роль поэта, друга одного из братьев. Интересно, что в сериале прозвучат стихи самого актера.

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Недавно Лев Зулькарнаев сыграл одну из главных ролей еще и в фантастическом сериале «Подростки в космосе». Премьера состоялась 3 октября.

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#Татьяна Курганова#Кино#Премьера#Лев Зулькарнаев#Слово пацана#Дети перемен#Криминальная драма#90-е годы#ТВ сериал
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