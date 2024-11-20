Звезда сериала «Слово Пацана» из Тюмени снялся в новой картине

Posted 20 ноября, 07:17
Published 20 ноября, 07:17
Modified 20 ноября, 07:19
Updated 20 ноября, 07:19
Криминальная драма называется «Дети перемен». Премьера сериала запланирована на 21 ноября, сообщили 72.ru.
Сюжет строится вокруг трех братьев от разных отцов. Идет 1995 год, во дворах ежедневно происходят страшные разборки. У каждого из братьев свои компании и тайны, и в итоге семья начинает рушиться.
Тюменец сыграл непростую роль поэта, друга одного из братьев. Интересно, что в сериале прозвучат стихи самого актера.
Недавно Лев Зулькарнаев сыграл одну из главных ролей еще и в фантастическом сериале «Подростки в космосе». Премьера состоялась 3 октября.