Закатавший девушку в цемент тюменский боец СВО обманул сослуживцев на миллион

Дело Ильдара Ахатова, которому сейчас 37 лет, стало достоянием общественности более 10 лет назад. В конце сентября 2011 года он познакомился со студенткой Юлией Литвин, которая училась в тюменском вузе. В середине октября девушка решила прекратить с ним общение. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области, к тому времени Ахатов планировал убийство своей знакомой, чтобы завладеть её автомобилем SUZUKI.