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Posted 20 ноября, 14:27

Published 20 ноября, 14:27

Modified 20 ноября, 14:29

Updated 20 ноября, 14:29

Закатавший девушку в цемент тюменский боец СВО обманул сослуживцев на миллион

Закатавший девушку в цемент тюменский боец СВО обманул сослуживцев на миллион

20 ноября 2024, 14:27
Фото: 1MI.
В Тюмени обсуждают резонансное преступления бойца ЧВК, который обманул несколько участников СВО, завладев их деньгами.

Ильдар Ахатов, ранее осуждённый за убийство, вместо отбывания части срока в колонии отправился на службу в составе одной из существующих частных военных компаний.

По возвращении он обманул троих ветеранов СВО на сумму в один миллион рублей. Суд вынес ему приговор — три с половиной года тюремного заключения за мошенничество.

Вернувшись в Тюмень в 2023 году, Ахатов начал убеждать других ветеранов, что имеет связи в государственных учреждениях и может помочь с получением субсидий на жильё. Среди его жертв оказались три участника спецоперации, включая его сослуживца, а также многодетная семья.

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«Знакомый с СВО предлагает встать в начале очереди на квартиру, и за 1-комнатную нужно заплатить 100 000 рублей, за 2-комнатную — 200 000 рублей, за 3-комнатную — 300 000 рублей. Потом частями они вносили деньги, переводили с карты», — передает слова одной из свидетельниц интернет-газета «Нефть».

Служащие вооруженных сил передали Ахатову свыше миллиона рублей. У многодетной семьи мошенник выманил более 1,4 миллиона рублей под предлогом решения жилищного вопроса.

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор Ильдару Ахатову, назначив ему три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 50 тысяч рублей.

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Жажда наживы

Дело Ильдара Ахатова, которому сейчас 37 лет, стало достоянием общественности более 10 лет назад. В конце сентября 2011 года он познакомился со студенткой Юлией Литвин, которая училась в тюменском вузе. В середине октября девушка решила прекратить с ним общение. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Тюменской области, к тому времени Ахатов планировал убийство своей знакомой, чтобы завладеть её автомобилем SUZUKI.

Вечером 20 октября 2011 года Ильдар Ахатов пригласил девушку к себе домой под предлогом прощального вечера перед отъездом в служебную командировку в Москву. Когда она приехала и предложила расстаться, он, движимый корыстными мотивами и реализуя свой преступный план, задушил её заранее приготовленным шнуром от утюга, чтобы завладеть её автомобилем и другим имуществом.

Чтобы продать автомобиль убитой, Ахатов перегнал его к одному из домов на улице Мельникайте в областном центре. Он договорился о встрече с потенциальными покупателями ещё до совершения преступления. Вечером, сразу после убийства, Ахатов прибыл на место встречи, но покупатели настаивали на присутствии владельца автомобиля, но злоумышленник придумывал различные отговорки.

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Поняв, что быстро продать автомобиль не получится, он вернулся домой и решил скрыть следы преступления, забетонировав тело убитой на балконе своей квартиры. После убийства молодой человек несколько раз перемещал тело по комнатам, не зная, как поступить.

В конечном итоге Ахатов разобрал пол и, приготовив несколько мешков цемента, попытался зацементировать тело. Сообщается, что он успел частично залить его раствором. Чтобы отвести от себя подозрения, он отправил родителям девушки SMS-сообщение от её имени, утверждая, что она находится в Кургане.

Тем временем родственники студентки обратились в правоохранительные органы с заявлением о её пропаже. 22 октября 2011 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала Ахатова. В его квартире было обнаружено тело убитой девушки.

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Слухи и легенды

Эта трагедия быстро обросла множеством деталей. В интернете, на форумах и в социальных сетях, пользователи утверждали, что Ильдар Ахатов служил в спецназе и даже был удостоен звания Героя России.

Однако, как сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области Людмила Шешукова, молодой человек не получал такой награды.

Ахатов проходил срочную службу в Нижнем Тагиле в качестве водителя группы технического обеспечения воинской части, а затем по контракту был направлен в служебную командировку в Северо-Кавказский регион.

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В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что обвиняемый совершил еще одно преступление. По данным следствия, в июне 2010 года Ахатов украл у одной из своих знакомых норковую шубу и продал её на одном из рынков Тюмени.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Освобождение Ахатова планировалось не ранее 2026 года, но в связи событиями 2022 года, он был выпущен на свободу досрочно.

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Ранее сегодня стало известно, что тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР.

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