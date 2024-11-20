nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 04:13

Published 20 ноября, 04:13

Modified 20 ноября, 04:15

Updated 20 ноября, 04:15

Всех тюменских силовиков поднимут по тревоге

Всех тюменских силовиков поднимут по тревоге

20 ноября 2024, 04:13
Фото: 1MI.
В Тюмени сегодня, 20 ноября, пройдут антитеррористические учения, сообщили в информационном центре Правительства Тюменской области.

Учения, направленные на отработку навыков борьбы с возможными террористическими актами и их последствиями, пройдут на территории ТЭЦ-1 в Тюмени. В мероприятиях будут задействованы сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и другие представители экстренных служб РФ.

«Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Сажали на бутылку и ломали слабых. Тюменские силовики ликвидировали этническую ОПГ
Узнать подробнее

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил ряд важных вопросов на внеочередном заседании региональной антитеррористической комиссии. Он заявил, что угрозе терроризма мы должны противопоставить дисциплину.

Читайте также:
Это какой-то трэш: в центре Тюмени экстренно эвакуировали отельАвтоматы и «Калашников»: в Тюмени задержали вооруженных организаторов казиноЗатонули вместе с авто: в Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине
#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Терроризм#МЧС#Росгвардия#ФСБ#Силовики#Антитеррористические учения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика