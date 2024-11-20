Всех тюменских силовиков поднимут по тревоге

Posted 20 ноября, 04:13
Published 20 ноября, 04:13
Modified 20 ноября, 04:15
Updated 20 ноября, 04:15
Учения, направленные на отработку навыков борьбы с возможными террористическими актами и их последствиями, пройдут на территории ТЭЦ-1 в Тюмени. В мероприятиях будут задействованы сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и другие представители экстренных служб РФ.
«Просим жителей и гостей города соблюдать спокойствие, с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор обсудил ряд важных вопросов на внеочередном заседании региональной антитеррористической комиссии. Он заявил, что угрозе терроризма мы должны противопоставить дисциплину.