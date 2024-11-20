Всех тюменских силовиков поднимут по тревоге

Учения, направленные на отработку навыков борьбы с возможными террористическими актами и их последствиями, пройдут на территории ТЭЦ-1 в Тюмени. В мероприятиях будут задействованы сотрудники ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии, МЧС и другие представители экстренных служб РФ.