Володин: необходимо проверять детей-мигрантов на знание русского языка

«Привозят детей, они не знают русского языка. Приходят детишки в школу, но не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и безусловно, мешает учебному процессу. Поэтому мы предлагаем — эти механизмы сейчас обсуждаются — тестирование детей. Надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. И, конечно, только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка, можно допускать уже к обучению», — подчеркнул Володин.