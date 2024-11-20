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Posted 20 ноября, 05:19

Published 20 ноября, 05:19

Modified 20 ноября, 05:19

Updated 20 ноября, 05:19

Володин: необходимо проверять детей-мигрантов на знание русского языка

Володин: необходимо проверять детей-мигрантов на знание русского языка

20 ноября 2024, 05:19
Фото: duma.gov.ru
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Во время прошедшего на днях пленарного заседания Госдумы депутаты обсуждали вопросы, касающиеся обучения иностранных граждан в российских школах.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что знание детьми-мигрантами русского языка необходимо не только для зачисления их в школу, но и для организации плодотворного и комфортного для всех учебного процесса.

«Привозят детей, они не знают русского языка. Приходят детишки в школу, но не понимают преподавателя. Это и стресс для них, и безусловно, мешает учебному процессу. Поэтому мы предлагаем — эти механизмы сейчас обсуждаются — тестирование детей. Надо их готовить к школе, надо учить русскому языку. И, конечно, только после сдачи тестов, экзаменов на знание русского языка, можно допускать уже к обучению», — подчеркнул Володин.

По информации сайта Дума ТВ, Правительство РФ совместно с Госдумой планируют разработать и согласовать подходы по приему детей-мигрантов в школы России в течение ближайшей недели. Как отметила глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая, в настоящее время также ведется работа по согласованию тестового варианта законопроекта, согласно которому будет установлен запрет на зачисление детей-мигрантов в школы РФ без сдачи ими экзамена на знание русского языка.

В свою очередь Вячеслав Володин, выступая перед депутатами, отметил важность соблюдения мигрантами законов и традиций России, которые также важны, как и знание ими русского языка.

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