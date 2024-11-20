nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 11:39

Published 20 ноября, 11:39

Modified 20 ноября, 11:44

Updated 20 ноября, 11:44

Тюменцев предупреждают о сильном тумане на федеральных трассах

Внимание! Тюменцев предупреждают о сильном тумане на федеральных трассах

20 ноября 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцев предупреждают о сильном тумане на федеральных трассах

Автолюбителей предупреждают об опасном тумане на одной из федеральных трасс. Накрыл он практически весь участок дороги, что может привести к повышению аварийности.

Как сообщает информационный портал тюменского правительства, речь о трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим, ухудшение видимости возможно до 500 метров. Всех водителей просят быть максимально осторожными и соблюдать правила ПДД, а по возможности, переждать непогоду.

Сообщается, что сильный туман пришел на трассу со стороны Омской области, сегодня она накрыта густым туманом практически весь день. Синоптики сообщают, что дело в перепадах температур и повышенной влажности.

Водителей предупредили о плохой видимости на тюменской трассе из-за тумана
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Еще трое попали в больницу.

Читайте также:
На трассе Тюмень-Омск жуткое ДТП с большегрузами. ФотоБудьте внимательны! Из-за снега на тюменских трассах опасно ездить. ВидеоНа тюменской трассе заметили рабочего, который косил траву под снегом. ФОТО
#Александр Смирнов#Общество#Трасса#Федеральная трасса#Трасса Тюмень - Омск#Туман
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика