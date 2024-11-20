Внимание! Тюменцев предупреждают о сильном тумане на федеральных трассах

Posted 20 ноября, 11:39
Published 20 ноября, 11:39
Modified 20 ноября, 11:44
Updated 20 ноября, 11:44
Как сообщает информационный портал тюменского правительства, речь о трассе Тюмень — Ялуторовск — Ишим, ухудшение видимости возможно до 500 метров. Всех водителей просят быть максимально осторожными и соблюдать правила ПДД, а по возможности, переждать непогоду.
Сообщается, что сильный туман пришел на трассу со стороны Омской области, сегодня она накрыта густым туманом практически весь день. Синоптики сообщают, что дело в перепадах температур и повышенной влажности.
Ранее сообщалось о том, что два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Еще трое попали в больницу.