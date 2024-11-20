В Тюмени сотни человек лишатся своих домов, а таксисты могут исчезнуть с улиц города

Posted 20 ноября, 13:09
Published 20 ноября, 13:09
Modified 20 ноября, 13:11
Updated 20 ноября, 13:11
Из-за продолжающейся в Тюмени реновации своих домов продолжают лишаться сотни человек. По информации издания «ФедералПресс» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области, в областной столице в рамках комплексного развития территорий расселят сотню домов.
Сейчас в регионе уже реализуют 17 договор КРТ, связанных с жилой застройкой, расселено на сегодняшний день почти полторы тысячи человек и около 60 домов.
С улиц региона могут исчезнуть почти все такси. Все дело в новом виде страховки, которые должны по закону приобрести перевозчики. Как сообщил ряд СМИ, 90% перевозчиков это требование проигнорировали и продолжили работать без них, однако в перспективе без наличия этого документа работать будет нельзя.
Такой полис гарантирует пострадавшим в авариях пассажирам компенсацию в размере до 2 млн рублей за жизнь и здоровье и до 23 тыс рублей за имущество.
В Тюмени планируют создать сквер Российско-Белорусской дружбы. Об этом сообщает мэрия Тюмени. Он будет расположен в районе улиц Минской и Котовского. Желающие высказать свою позицию по этому поводу могут обратиться в городской департамент земельных отношений и градостроительства. Срок — до 28 ноября.
Тюменец Сергей Дерюгин погиб на фронте при исполнении боевого задания. Родился и учился он в Нижнетавдинском районе, работал на ферме небольшой деревни, на СВО пошел по контракту в августе, погиб во время боев за освобождение ЖД станции в ДНР. Похоронят бойца завтра, 21 ноября на родной земле.
Тюменцы возмутились неудачной позой одного из местных кондукторов в автобусе. Дело в том, что женщина сидит нога на ногу, при этом очень вальяжно, такое поведение неравнодушные жители региона посчитали вопиющим хамством.
Примерно половина людей попыталась объяснить ситуацию тем, что место кондуктора, как правило, находится выше остальных сидений в транспорте, соответственно и ноги оказываются выше, чем у пассажиров. В целом, мнение жителей региона по ситуации разделилось.