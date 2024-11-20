В Тюмени сотни человек лишатся своих домов, а таксисты могут исчезнуть с улиц города

С улиц региона могут исчезнуть почти все такси. Все дело в новом виде страховки, которые должны по закону приобрести перевозчики. Как сообщил ряд СМИ, 90% перевозчиков это требование проигнорировали и продолжили работать без них, однако в перспективе без наличия этого документа работать будет нельзя.