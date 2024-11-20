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Posted 20 ноября, 13:09

Published 20 ноября, 13:09

Modified 20 ноября, 13:11

Updated 20 ноября, 13:11

В Тюмени сотни человек лишатся своих домов, а таксисты могут исчезнуть с улиц города

В Тюмени сотни человек лишатся своих домов, а таксисты могут исчезнуть с улиц города

20 ноября 2024, 13:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Итоги
В Тюмени из-за КРТ своих домов лишатся сотни местных жителей, их будут активно переселять, также из-за невозможности купить новый вариант страховки с улиц города может исчезнуть большинство такси.

Массовое расселение

Из-за продолжающейся в Тюмени реновации своих домов продолжают лишаться сотни человек. По информации издания «ФедералПресс» со ссылкой на Главное управление строительства Тюменской области, в областной столице в рамках комплексного развития территорий расселят сотню домов.

Сейчас в регионе уже реализуют 17 договор КРТ, связанных с жилой застройкой, расселено на сегодняшний день почти полторы тысячи человек и около 60 домов.

В Тюмени в рамках КРТ расселят сотню домов
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Тюмень без такси

С улиц региона могут исчезнуть почти все такси. Все дело в новом виде страховки, которые должны по закону приобрести перевозчики. Как сообщил ряд СМИ, 90% перевозчиков это требование проигнорировали и продолжили работать без них, однако в перспективе без наличия этого документа работать будет нельзя.

Такой полис гарантирует пострадавшим в авариях пассажирам компенсацию в размере до 2 млн рублей за жизнь и здоровье и до 23 тыс рублей за имущество.

Тюменцы рискуют остаться без такси из-за нового требования
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Межнациональная инициатива

В Тюмени планируют создать сквер Российско-Белорусской дружбы. Об этом сообщает мэрия Тюмени. Он будет расположен в районе улиц Минской и Котовского. Желающие высказать свою позицию по этому поводу могут обратиться в городской департамент земельных отношений и градостроительства. Срок — до 28 ноября.

В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбы
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Погиб в бою

Тюменец Сергей Дерюгин погиб на фронте при исполнении боевого задания. Родился и учился он в Нижнетавдинском районе, работал на ферме небольшой деревни, на СВО пошел по контракту в августе, погиб во время боев за освобождение ЖД станции в ДНР. Похоронят бойца завтра, 21 ноября на родной земле.

Тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР
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Поза преткновения

Тюменцы возмутились неудачной позой одного из местных кондукторов в автобусе. Дело в том, что женщина сидит нога на ногу, при этом очень вальяжно, такое поведение неравнодушные жители региона посчитали вопиющим хамством.

Примерно половина людей попыталась объяснить ситуацию тем, что место кондуктора, как правило, находится выше остальных сидений в транспорте, соответственно и ноги оказываются выше, чем у пассажиров. В целом, мнение жителей региона по ситуации разделилось.

Нестандартная поза тюменского кондуктора вызвала жаркие споры в соцсетях
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