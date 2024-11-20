Родственники погибшего перегонщика авто из Тюмени собирают деньги на перевозку тела

Posted 20 ноября, 02:58
Published 20 ноября, 02:58
Modified 20 ноября, 03:00
Updated 20 ноября, 03:00
Ранее мы писали о страшной аварии, в которой мужчина столкнулся с КамАЗом и погиб на месте. Водителем оказался 41-летний Сергей, уроженец поселка Шамары Свердловской области. Но проживал он в Тюмени и занимался перегоном автомобилей.
Двоюродная сестра погибшего сообщила, что начала собирать деньги на перевоз и захоронение тела. Мужчина погиб в Нижнеудинском районе Иркутской области.
«Сергей жил в районе улицы Широтной, в микрорайонах в Тюмени, со своей женой», — добавили участники местного чата в WhatsApp.
Общая сумма сбора составляет чуть более 103 тыс рублей, а в настоящее время собрано около 30 тыс рублей, рассказали в редакции «Наша Шаля».
Недавно мы писали о нетрезвой женщине-водителе, которая перевозила маленького ребенка без автокресла и ремней безопасности.