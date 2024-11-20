Родственники погибшего перегонщика авто из Тюмени собирают деньги на перевозку тела

Ранее мы писали о страшной аварии, в которой мужчина столкнулся с КамАЗом и погиб на месте. Водителем оказался 41-летний Сергей, уроженец поселка Шамары Свердловской области. Но проживал он в Тюмени и занимался перегоном автомобилей.