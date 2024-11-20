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Posted 20 ноября, 02:58

Published 20 ноября, 02:58

Modified 20 ноября, 03:00

Updated 20 ноября, 03:00

Родственники погибшего перегонщика авто из Тюмени собирают деньги на перевозку тела

Родственники погибшего перегонщика авто из Тюмени собирают деньги на перевозку тела

20 ноября 2024, 02:58
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
Родные погибшего в аварии под Иркутском жителя Тюмени открыли сбор средств, чтобы перевезти тело из Иркутской области на родину.

Ранее мы писали о страшной аварии, в которой мужчина столкнулся с КамАЗом и погиб на месте. Водителем оказался 41-летний Сергей, уроженец поселка Шамары Свердловской области. Но проживал он в Тюмени и занимался перегоном автомобилей.

Двоюродная сестра погибшего сообщила, что начала собирать деньги на перевоз и захоронение тела. Мужчина погиб в Нижнеудинском районе Иркутской области.

«Сергей жил в районе улицы Широтной, в микрорайонах в Тюмени, со своей женой», — добавили участники местного чата в WhatsApp.

Общая сумма сбора составляет чуть более 103 тыс рублей, а в настоящее время собрано около 30 тыс рублей, рассказали в редакции «Наша Шаля».

Фото: погибшего Сергея. ВК/sergei_babinov
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Недавно мы писали о нетрезвой женщине-водителе, которая перевозила маленького ребенка без автокресла и ремней безопасности.

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