ПЦБК заинтересована в развитии сектора химии для ЦБП в России

Posted 20 ноября, 09:57
Published 20 ноября, 09:57
Modified 20 ноября, 09:57
Updated 20 ноября, 09:57
Сессия объединила специалистов сфер целлюлозно-бумажного и химического производства и представителей мира науки.
Главной темой обсуждения стало сотрудничество между химпромом и целлюлозно-бумажной промышленностью с учетом условий, сложившихся на отечественном рынке. В 2022 году западные поставщики покинули Российскую Федерацию, что заставило компании из РФ искать варианты импортозамещения и модернизировать локальные технологии. Об этом информирует properm.ru.
Согласно заявлению гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, сотрудничество с химпромом открывает перспективы для создания новых современных технологий и специализированной продукции.
«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — заявил специалист.
На сессии обсуждались нужды ЦБК и работа химпредприятий. Сотрудники компании «Химпром», которая вышла на рынок химии для ЦБП, презентовали новые разработки компании. Во время встречи в числе прочего на обсуждение были поставлены проблемы со смолой и очисткой сточных вод. В числе участников мероприятия — сотрудники Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
На выставке ПЦБК представила продукцию компании. Сотрудники презентовали макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки и новые решения в сфере автоматизации. Спикеры Пермской целлюлозно-бумажной компании сообщили о вариантах применения искусственного интеллекта: от выбора резюме соискателей и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» является крайне важным мероприятием в условиях новых экономических реалий. Она стала платформой для углубления сотрудничества между целлюлозно-бумажной и химической отраслями.