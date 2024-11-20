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Posted 20 ноября, 09:57

Published 20 ноября, 09:57

Modified 20 ноября, 09:57

Updated 20 ноября, 09:57

ПЦБК заинтересована в развитии сектора химии для ЦБП в России

ПЦБК заинтересована в развитии сектора химии для ЦБП в России

20 ноября 2024, 09:57
Фото: ПЦБК.
На полях прошедшей в Петербурге международной выставки PulpFor 2024 состоялась исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России: продукты и решения». В роли организаторов сессии выступили Пермская ЦБК (ПЦБК) и научно-производственная компания «Химпром».

Сессия объединила специалистов сфер целлюлозно-бумажного и химического производства и представителей мира науки.

Главной темой обсуждения стало сотрудничество между химпромом и целлюлозно-бумажной промышленностью с учетом условий, сложившихся на отечественном рынке. В 2022 году западные поставщики покинули Российскую Федерацию, что заставило компании из РФ искать варианты импортозамещения и модернизировать локальные технологии. Об этом информирует properm.ru.

Согласно заявлению гендиректора ПЦБК Юрия Маркова, сотрудничество с химпромом открывает перспективы для создания новых современных технологий и специализированной продукции.

«Как заказчик мы открыты к экспериментам и готовы проводить опытные выработки. Особенно это касается сегмента специализированной химии, а также тех позиций, по которым у нас нет альтернативных поставщиков», — заявил специалист.

На сессии обсуждались нужды ЦБК и работа химпредприятий. Сотрудники компании «Химпром», которая вышла на рынок химии для ЦБП, презентовали новые разработки компании. Во время встречи в числе прочего на обсуждение были поставлены проблемы со смолой и очисткой сточных вод. В числе участников мероприятия — сотрудники Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».

На выставке ПЦБК представила продукцию компании. Сотрудники презентовали макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки и новые решения в сфере автоматизации. Спикеры Пермской целлюлозно-бумажной компании сообщили о вариантах применения искусственного интеллекта: от выбора резюме соискателей и организации рабочих процессов до анализа простоев оборудования.

Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» является крайне важным мероприятием в условиях новых экономических реалий. Она стала платформой для углубления сотрудничества между целлюлозно-бумажной и химической отраслями.

#Общество
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