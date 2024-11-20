ПЦБК заинтересована в развитии сектора химии для ЦБП в России

На сессии обсуждались нужды ЦБК и работа химпредприятий. Сотрудники компании «Химпром», которая вышла на рынок химии для ЦБП, презентовали новые разработки компании. Во время встречи в числе прочего на обсуждение были поставлены проблемы со смолой и очисткой сточных вод. В числе участников мероприятия — сотрудники Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».