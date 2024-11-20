Новые условия сдерживания. Зачем Путин внес поправки в Ядерную доктрину России?

Posted 20 ноября, 17:14
Published 20 ноября, 17:14
Modified 20 ноября, 17:16
Updated 20 ноября, 17:16
Ранее право России на ядерный удар в ответ на нападение недружественных стран упоминалось только в Военной доктрине, условия которой регулярно дополнялись.
Ядерная доктрина определяет правила использования ядерного оружия и отражает позицию российских властей по вопросам сдерживания потенциальных агрессоров, угроз безопасности страны и условий применения ядерных арсеналов.
Документ включает несколько крупных разделов, но основные изменения затронули лишь два из них, первый из которых называется «Принципы ядерного сдерживания».
Этот раздел описывает комплекс мер, направленных на предотвращение возможной агрессии со стороны государства или группы государств, выступающих против России. По сути, это предупреждение о том, что в случае атаки или нападения агрессор понесет непоправимый ущерб.
Помимо обеспечения собственной безопасности, Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, несет ответственность за поддержание международной стабильности и мира посредством ядерного сдерживания других стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров наиболее просто объяснил это на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии.
«Мы придерживаемся строгой позиции, что для недопущения ядерной войны нужно делать все необходимое. Мы рассматриваем ядерное оружие как оружие для недопущения ядерной войны», — заявил министр.
Для демонстрации возможностей ядерного оружия и предупреждения потенциального противника от нападения Россия проводит военные учения с участием сил наземного, морского и воздушного базирования, составляющих так называемую ядерную триаду.
В ходе этих маневров военные отрабатывают возможные сценарии противодействия угрозам. Они всегда готовы нанести внезапный ответный удар потенциальному противнику, который даже не успеет понять, откуда пришел смертельный удар.
Все ядерные силы России поддерживаются на достаточно высоком уровне для выполнения боевых задач, а часть вооружений находится в состоянии постоянной боевой готовности.
В обновленной версии ядерной доктрины добавлен пункт о централизации управления применением ядерного оружия, включая то, которое размещено за пределами России. Это касается тактических ядерных вооружений, переданных Белоруссии в прошлом году.
Россия осуществляет ядерное сдерживание в отношении потенциальных противников, представляющих собой недружественные государства или военные коалиции, обладающие оружием массового поражения, включая ядерное. Этот пункт присутствовал и в предыдущей версии доктрины, но в новой версии количество вероятных противников увеличилось.
В список теперь включены страны, которые предоставили свою территорию или ресурсы для проведения атак против России. Если государство является частью военной коалиции, то любой акт агрессии против Москвы или её союзников будет рассматриваться как агрессия всего блока.
Кроме того, если на государство нападет страна, не обладающая ядерным оружием, но при поддержке или участии государства, имеющего такой арсенал, это будет рассматриваться как совместное нападение.
Ядерное сдерживание направлено на предотвращение военных угроз, которые могут перерасти в реальную опасность или агрессию.
В предыдущей версии доктрины таких вероятных угроз было четыре:
В обновленной версии ядерной доктрины добавлены новые угрозы, против которых направлено ядерное сдерживание:
В настоящее время в Финляндии и северной части Балтийского моря проходят военные учения НАТО под названием Winds-24 («Ледяной ветер — 24»), в которых участвуют около 30 боевых кораблей и 4000 военнослужащих из США, Франции, Германии, Дании, Швеции, Эстонии, Латвии и Литвы.
Это достаточно крупная группировка, способная совершить нападение на границы России, однако наличие у страны ядерного оружия удерживает участников учений от такого шага.
Условия, при которых Россия может применить ядерное оружие, составляют второй раздел, который претерпел значительные изменения.
Основной пункт, предусматривающий право на ответный удар, был дополнен, включив в него Белоруссию как участницу Союзного государства.
Россия запустит ядерные ракеты по агрессору в ответ на использование против нее или Белоруссии обычного оружия или оружия массового поражения, угрожающего суверенитету или территориальной целостности.
В доктрине отдельно прописаны условия, при которых Москва может применить ядерное оружие. Всего их четыре, причем два из них сохранились из предыдущей версии документа:
Третий пункт был частично изменён. Ранее он касался применения агрессором ядерного или другого оружия массового поражения по территории России или её союзников, а теперь включает также удары по воинским формированиям или объектам России за её пределами.
Самым новым условием для применения ядерного оружия стало получение достоверной информации о массированном запуске средств воздушно-космического нападения (включая самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотные, гиперзвуковые и другие летательные аппараты) и их пересечении государственной границы России.
Окончательное решение о применении ядерного оружия остается за президентом страны. Владимир Путин пока не принял такого решения, хотя имел на это полное право.
Громкие заголовки, которые начали звучать в СМИ породили усиление панических настроений в обществе. Вместе с тем, внесение изменений в ядерную доктрину изменений направлено на так называемый сдерживающий эффект. Так документ в беседе с «Новыми известиями» прокомментировал эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Дмитрий Стефанович.
«Никакого автоматизма в документе не присутствует. Это документ, в котором прописаны условия, но не содержится утверждение, что если происходит „А“, то сразу произойдет „Б“, — сказал специалист.
Кроме того, на текст документа оказала влияние общая ситуация в сфере международной безопасности на глобальном уровне, в ядерной сфере, обсуждение такого наращивания, возможное появление новых ядерных держав.
Эксперт считает, что в ближайшее время можно ожидать внесения изменений в доктрины со стороны других ядерных государств. В частности, из США уже доносились подобные заявления, а смена администрации Белого дома лишь увеличивает вероятность нововведений в ядерной сфере.
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