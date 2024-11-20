Нестандартная поза тюменского кондуктора вызвала жаркие споры в соцсетях

Posted 20 ноября, 05:02
Published 20 ноября, 05:02
Modified 20 ноября, 08:12
Updated 20 ноября, 08:12
В паблике «ЧС Тюмень» социальной сети ВКонтакте выложили фото сидящего местного кондуктора. Автор фотографии возмутился выбранной позой сотрудника.
«Вот такие у нас кондукторы, модные. Осталось на головы пассажирам ноги положить», — высказалась тюменка.
Публикация собрала большое количество комментариев. Кто-то из жителей предположил, что кондуктор устала в конце смены, бегая весь день по автобусу, поэтому и приняла удобное положение, чтобы ноги отдохнули.
Некоторые люди поддержали автора:
«Полностью согласна с автором, это общественное место, и ноги закидывать не очень как-то… Все работают и по 12, 13 часов, мы приходим в Гипермаркет и не видим кассира с закинутыми ногами в грязной обуви на кассе! Она стоит, и сидит по 12 часов… Ты на работе, так что соответствуй».
«Сами выбрали эту работу, никто не заставлял», — возразили люди на предположение.
Примерно половина людей попыталась объяснить ситуацию тем, что место кондуктора, как правило, находится выше остальных сидений в транспорте, соответственно и ноги оказываются выше, чем у пассажиров:
«Да никто там не закидывал ноги, посмотрите внимательно, она сидит на возвышении просто, на своем месте. И закинула ногу на ногу, а автор так сфоткал, как будто кондуктор их выше головы закинула».
Как бы то ни было, нормы поведения в обществе предписывают нам относиться друг к другу с уважением. Вот только границы этих норм для всех людей разные.
Недавно мы опубликовали материал о еще более активном споре среди тюменцев: на тему запрета абортов в стране. Жители региона высказались по поводу экономических, медицинских и этических причин прерывания беременности.