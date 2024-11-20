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Posted 20 ноября, 12:51

Published 20 ноября, 12:51

Modified 20 ноября, 12:57

Updated 20 ноября, 12:57

В Тюмени неизвестные сбрасывают фекалии прямо с балкона

Не портите аппетит. В Тюмени неизвестные сбрасывают фекалии прямо с балкона. ВИДЕО

20 ноября 2024, 12:51
Фото: 1MI.

В Тюмени неизвестные сбрасывают фекалии прямо с балкона

На отвратительных соседей пожаловались местные жители одного из домов по улице Ватутина. Они просто не стесняются скидывать отходы своей жизнедеятельности прямо с балкона. Сначала это был мусор, но затем сливы начались более серьезные.

Как рассказывают местные жители, соседи несколькими этажами выше начали просто скидывать отходы своей жизнедеятельности из ведра прямо на улицу. Зачастую все это летит на окна и подоконники соседей снизу. Один из таких эпизодов женщина-пострадавшая сняла на видео.

Видео: ЧС Тюмень.
У ТСЖ недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК, по мнению жителей, бесполезны, пишут местные жители.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местная жительница ударила полицейского ногой в глаз.

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