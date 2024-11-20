Не портите аппетит. В Тюмени неизвестные сбрасывают фекалии прямо с балкона. ВИДЕО

Posted 20 ноября, 12:51
Published 20 ноября, 12:51
Modified 20 ноября, 12:57
Updated 20 ноября, 12:57
Как рассказывают местные жители, соседи несколькими этажами выше начали просто скидывать отходы своей жизнедеятельности из ведра прямо на улицу. Зачастую все это летит на окна и подоконники соседей снизу. Один из таких эпизодов женщина-пострадавшая сняла на видео.
У ТСЖ недостаточно прав для наказания подобных людей, звонки в полицию и УК, по мнению жителей, бесполезны, пишут местные жители.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местная жительница ударила полицейского ногой в глаз.