Не портите аппетит. В Тюмени неизвестные сбрасывают фекалии прямо с балкона. ВИДЕО

В Тюмени неизвестные сбрасывают фекалии прямо с балкона

На отвратительных соседей пожаловались местные жители одного из домов по улице Ватутина. Они просто не стесняются скидывать отходы своей жизнедеятельности прямо с балкона. Сначала это был мусор, но затем сливы начались более серьезные.