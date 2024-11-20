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Posted 20 ноября, 11:30

Published 20 ноября, 11:30

Modified 20 ноября, 11:32

Updated 20 ноября, 11:32

Напор теплоносителя на сетях Восточного и Калининского округов Тюмени будет ограничен

Напор теплоносителя на сетях Восточного и Калининского округов Тюмени будет ограничен

20 ноября 2024, 11:30
Фото: УСТЭК.
20 ноября на Тюменской ТЭЦ-2 будут проводиться работы по ремонту напорной арматуры сетевого насоса. На время производства работ, с 18:00 часов 20 ноября до 07:00 часов 21 ноября, параметры подачи прямой сетевой воды жителям города, чьи дома подключены к данной теплоэлектроцентрали, будут снижены.

Ремонтные мероприятия могут повлиять на снижение температуры горячей воды и качество отопления. Специалисты УСТЭК просят тюменцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Все работы будут завершены в установленный срок.

Актуальный список адресов, попадающих под ограничение, можно найти на главной странице официального сайта АО «УСТЭК» https://ao-ustek.ru.

Отметим, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году. Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ № 1186 (от 18.12.2017 года). Предприятие специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Тюмени.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Ремонт#ТЭЦ-2#УСТЭК#Теплоснабжение#Температура#Минэнерго
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