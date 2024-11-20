Напор теплоносителя на сетях Восточного и Калининского округов Тюмени будет ограничен

Отметим, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году. Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ № 1186 (от 18.12.2017 года). Предприятие специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Тюмени.