Напор теплоносителя на сетях Восточного и Калининского округов Тюмени будет ограничен

Posted 20 ноября, 11:30
Published 20 ноября, 11:30
Modified 20 ноября, 11:32
Updated 20 ноября, 11:32
Ремонтные мероприятия могут повлиять на снижение температуры горячей воды и качество отопления. Специалисты УСТЭК просят тюменцев с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Все работы будут завершены в установленный срок.
Актуальный список адресов, попадающих под ограничение, можно найти на главной странице официального сайта АО «УСТЭК» https://ao-ustek.ru.
Отметим, АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году. Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ № 1186 (от 18.12.2017 года). Предприятие специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Тюмени.