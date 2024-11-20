На тобольского таксиста, угрожавшего бойцу СВО пистолетом, обратил внимание Бастрыкин

Posted 20 ноября, 11:54
Published 20 ноября, 11:54
Modified 20 ноября, 12:18
Updated 20 ноября, 12:18
Своим поручением Александр Бастрыкин приказал главе Тюменского следствия ускорить проверку и предоставить главе СК доклад о ходе проделанной работы.
При этом самого таксиста уже задержали. На допросе после ареста в своем поступке он не раскаялся, не посчитав его угрозой и покушением на убийство.
Напомним, что инцидент произошел вечером в Тобольске. Из-за словесного конфликта житель Тольятти, работающий таксистом достал пистолет и начал угрожать бойцу СВО расправой, приставив оружие к виску. Инцидент на камеру сняла спутница ветерана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье покушение на убийство.
Ранее сообщалось о том, в деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек.