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Posted 20 ноября, 11:54

Published 20 ноября, 11:54

Modified 20 ноября, 12:18

Updated 20 ноября, 12:18

На тобольского таксиста, угрожавшего бойцу СВО пистолетом, обратил внимание Бастрыкин

На тобольского таксиста, угрожавшего бойцу СВО пистолетом, обратил внимание Бастрыкин

20 ноября 2024, 11:54
Фото: 1MI.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил ускорить проверку в отношении таксиста из Тобольска, который угрожал расправой бойцу СВО. Задержанный, кстати, в своем поступке не раскаялся, решив, что никаких угроз не было.

Своим поручением Александр Бастрыкин приказал главе Тюменского следствия ускорить проверку и предоставить главе СК доклад о ходе проделанной работы.

При этом самого таксиста уже задержали. На допросе после ареста в своем поступке он не раскаялся, не посчитав его угрозой и покушением на убийство.

Видео: СУ СК РФ по Тюменской области.
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Напомним, что инцидент произошел вечером в Тобольске. Из-за словесного конфликта житель Тольятти, работающий таксистом достал пистолет и начал угрожать бойцу СВО расправой, приставив оружие к виску. Инцидент на камеру сняла спутница ветерана. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье покушение на убийство.

Ранее сообщалось о том, в деревне под Тюменью нашли убитой семью из трех человек.

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