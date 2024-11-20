Стало известно, когда появится скоростная трасса Москва — Тюмень

Posted 20 ноября, 15:12
Published 20 ноября, 15:12
Modified 20 ноября, 15:35
Updated 20 ноября, 15:35
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год — до Тюмени.
«Мы продолжаем этот маршрут (трассу М-12 „Восток“ — прим ред.). В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени», — сказал Хуснуллин на пленарной сессии форума «Транспорт России».
В июле этого года Хуснуллин заявлял, что продление трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени планируется на 2025 год. Ранее он подчеркивал, что М-12 является частью стратегического транспортного коридора, который существенно повлияет на развитие экономики страны.
В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, присваивающее новой скоростной автодороге М-12 название «Восток» и продлевающее её до Тюмени.
Таким образом, в официальных документах маршрут трассы будет обозначаться как Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Полтора года назад президент Владимир Путин предлагал продлить трассу до Челябинска, но формально город остался в стороне от скоростной дороги. Доехать до М-12 из Челябинска можно будет по обновленному участку М-5, который теперь имеет четыре полосы на всём протяжении до Екатеринбурга.
В связи с присвоением трассе названия «Восток» потребуется переименовать уже существующую дорогу с таким же названием (Хабаровск — Находка). Кроме того, трасса М-7, ранее соединявшая Москву и Уфу, теперь будет ограничена участком Москва — Казань.
Ранее стало известно, что маршрут по трассе из Тюмени до Новосибирска сократится на 20 километров, все дело в планирующейся объездной дороге в Омской области, Северном обходе.