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Posted 20 ноября, 15:12

Published 20 ноября, 15:12

Modified 20 ноября, 15:35

Updated 20 ноября, 15:35

Стало известно, когда появится скоростная трасса Москва — Тюмень

Стало известно, когда появится скоростная трасса Москва — Тюмень

20 ноября 2024, 15:12
Фото: 1MI.
Обсуждение магистрали стало частью пленарной дискуссии «Эффективная транспортная система. Ключевые элементы» на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России».

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 «Восток» будет продлена до Екатеринбурга в 2025 году, а через год — до Тюмени.

«Мы продолжаем этот маршрут (трассу М-12 „Восток“ — прим ред.). В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени», — сказал Хуснуллин на пленарной сессии форума «Транспорт России».

В июле этого года Хуснуллин заявлял, что продление трассы М-12 от Екатеринбурга до Тюмени планируется на 2025 год. Ранее он подчеркивал, что М-12 является частью стратегического транспортного коридора, который существенно повлияет на развитие экономики страны.

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В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, присваивающее новой скоростной автодороге М-12 название «Восток» и продлевающее её до Тюмени.

Таким образом, в официальных документах маршрут трассы будет обозначаться как Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Полтора года назад президент Владимир Путин предлагал продлить трассу до Челябинска, но формально город остался в стороне от скоростной дороги. Доехать до М-12 из Челябинска можно будет по обновленному участку М-5, который теперь имеет четыре полосы на всём протяжении до Екатеринбурга.

В связи с присвоением трассе названия «Восток» потребуется переименовать уже существующую дорогу с таким же названием (Хабаровск — Находка). Кроме того, трасса М-7, ранее соединявшая Москву и Уфу, теперь будет ограничена участком Москва — Казань.

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Ранее стало известно, что маршрут по трассе из Тюмени до Новосибирска сократится на 20 километров, все дело в планирующейся объездной дороге в Омской области, Северном обходе.

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