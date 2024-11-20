Стало известно, когда появится скоростная трасса Москва — Тюмень

Таким образом, в официальных документах маршрут трассы будет обозначаться как Москва — Казань — Екатеринбург — Тюмень. Полтора года назад президент Владимир Путин предлагал продлить трассу до Челябинска, но формально город остался в стороне от скоростной дороги. Доехать до М-12 из Челябинска можно будет по обновленному участку М-5, который теперь имеет четыре полосы на всём протяжении до Екатеринбурга.