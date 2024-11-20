Ефимов: На сайте правительства Москвы в 2024 году доступен 41 проект решений о КРТ

Posted 20 ноября, 16:13
Published 20 ноября, 16:13
Modified 20 ноября, 16:13
Updated 20 ноября, 16:13
Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, пишет stroi.mos.ru.
По словам заместителя мэра, за десять месяцев текущего года город успел опубликовать 41 проект комплексного развития территорий, каждый из которых прорабатывают, учитывая потребности района, где его реализуют. В целом на участках общей площадью 429 гектаров намечается строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оценивают в 3,25 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект должен превысить 185 миллиардов рублей. В результате предполагается создать 91,5 тысячи рабочих мест, проинформировал Ефимов.
Редевелопментом участков предстоит заняться правообладателям земли и недвижимости, назначенному городом оператору или привлеченным по результатам торгов инвесторам. В отношении ряда проектов столица уже приняла решения о реализации.
В рамках 41 проекта предполагается возвести более 4,5 миллиона квадратных метров современного жилья, включая дома для участников программы реновации и других городских нужд, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, также планируется строительство свыше 5,4 миллиона квадратных метров высокотехнологичных производств, общественно-деловых и социальных объектов, среди которых школы, детсады, медучреждения и спортивные комплексы. На всех участках планируется проведение благоустройства и озеленения.
Больше всего проектов находится в Южном административном округе — 12, в Западном административном округе — семь, в Северо-Восточном и Юго-Западном административных округах — по пять. На востоке столицы запланировали реорганизацию трех площадок.
В соответствии с программой комплексного развития территорий ведется строительство многофункциональных городских кварталов, где на месте бывших промышленных зон и на неэффективно используемых участках строят дороги, комфортное жилье и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Эту работу ведут согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина.