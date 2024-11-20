Ефимов: На сайте правительства Москвы в 2024 году доступен 41 проект решений о КРТ

По словам заместителя мэра, за десять месяцев текущего года город успел опубликовать 41 проект комплексного развития территорий, каждый из которых прорабатывают, учитывая потребности района, где его реализуют. В целом на участках общей площадью 429 гектаров намечается строительство свыше 9,9 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в проекты оценивают в 3,25 триллиона рублей. Ежегодный бюджетный эффект должен превысить 185 миллиардов рублей. В результате предполагается создать 91,5 тысячи рабочих мест, проинформировал Ефимов.