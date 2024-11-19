nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:00

Published 19 ноября, 09:00

Modified 19 ноября, 09:02

Updated 19 ноября, 09:02

В Тюмени разыскивают Ford, ставший причиной аварии

«Убил две машины и спокойно уехал»: в Тюмени разыскивают виновника аварии

19 ноября 2024, 09:00
Фото: 1MI.

В Тюмени разыскивают Ford, ставший причиной аварии

Сюжет
ДТП
В соцсетях появилось видео с регистратора, на котором зафиксирован момент ДТП на ул. Дружбы — Мельникайте в Тюмени. Пострадавший ищет водителя Ford и обвиняет его в происшествии. Однако не всё так просто, как выглядит на первый взгляд.

Мужчина, попавший в ДТП, пожаловался на другого водителя, который его подрезал. На видео действительно видно, что Ford перестроился с ним в правый ряд без сигнала поворотника. Чтобы избежать столкновения, пострадавший свернул в левый ряд. В результате этого его легковушку занесло на дороге, и она врезалась в другое авто.

Видео: Сергей В. Паблик «ЧС Тюмень», ВКонтакте.

Пользователи соцсетей принялись активно обсуждать увиденное, и далеко не все согласны с виной водителя Ford.

«Притормаживать надо было, а не рулем крутить, тем более так резко».
«Сам же виноват, что не держал дистанцию».
«Мне тоже показалось странным то, что водитель дернул рулем резко влево, хотя можно просто ногу с газа убрать. Такие моменты сплошь везде на дороге, когда без поворотника кто-то в твой ряд лезет, я бы каждый день врезался так», — прокомментировали ситуацию читатели.
Город утраченных возможностей: почему Тюмень еще долго не сможет привлечь туристов?
Узнать подробнее

Недавно стало известно, что тюменские водители уже начали получать штрафы с новых камер, фиксирующих движение автомобиля с выключенными фарами.

Читайте также:
В Тюмени Mazda влетела в попавшую в ДТП легковушку. Пострадали шесть человекШесть человек пострадали в ДТП в центре Тюмени. Трое в тяжелом состоянииНа Уватском тракте ограничили движение из-за ДТП с большегрузом
#Татьяна Курганова#Видео#Происшествия#Тюмень#ДТП#Соцсети#Ford#Пострадавший#Регистратор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика