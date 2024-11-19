«Убил две машины и спокойно уехал»: в Тюмени разыскивают виновника аварии

Posted 19 ноября, 09:00
Published 19 ноября, 09:00
Modified 19 ноября, 09:02
Updated 19 ноября, 09:02
Мужчина, попавший в ДТП, пожаловался на другого водителя, который его подрезал. На видео действительно видно, что Ford перестроился с ним в правый ряд без сигнала поворотника. Чтобы избежать столкновения, пострадавший свернул в левый ряд. В результате этого его легковушку занесло на дороге, и она врезалась в другое авто.
Пользователи соцсетей принялись активно обсуждать увиденное, и далеко не все согласны с виной водителя Ford.
«Притормаживать надо было, а не рулем крутить, тем более так резко».
«Сам же виноват, что не держал дистанцию».
«Мне тоже показалось странным то, что водитель дернул рулем резко влево, хотя можно просто ногу с газа убрать. Такие моменты сплошь везде на дороге, когда без поворотника кто-то в твой ряд лезет, я бы каждый день врезался так», — прокомментировали ситуацию читатели.
Недавно стало известно, что тюменские водители уже начали получать штрафы с новых камер, фиксирующих движение автомобиля с выключенными фарами.