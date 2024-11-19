«Убил две машины и спокойно уехал»: в Тюмени разыскивают виновника аварии

Мужчина, попавший в ДТП, пожаловался на другого водителя, который его подрезал. На видео действительно видно, что Ford перестроился с ним в правый ряд без сигнала поворотника. Чтобы избежать столкновения, пострадавший свернул в левый ряд. В результате этого его легковушку занесло на дороге, и она врезалась в другое авто.