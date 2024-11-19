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Posted 19 ноября, 03:33

Published 19 ноября, 03:33

Modified 19 ноября, 03:35

Updated 19 ноября, 03:35

Тюменские водители стали получать штрафы за движение с выключенными фарами

Тюменские водители стали получать штрафы за движение с выключенными фарами

19 ноября 2024, 03:33
Фото: 1MI.
Отслеживают нарушителей по специальным камерам. Штраф составляет 500 рублей.

Одна из камер, отслеживающих соблюдение правил пользования внешними световыми приборами, установлена на перекрестке Широтная — Монтажников. Именно там водитель авто марки Isuzu и получил «письмо счастья». Остальные места, где установлено новое оборудование, пока не известны.

Фото: Паблик «Тюмень / Регион — 72», Вконтакте

Всего в городе установлено 30 новых камер фото- и видеофиксации нарушений и 3 мобильных комплекса, сообщили в РБК со ссылкой на Главное управление строительства региона.

Кроме того, такие камеры позволяют фиксировать непристегнутый ремень безопасности и превышение скорости. Информация с камер передается в общую систему «Паутина».

Напомним, что камеры, отслеживающие включенные фары и пристегнутый ремень, — это нововведение для региона, раньше в Тюмени не было такого оборудования.

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На тюменских трассах с мая текущего года камеры зафиксировали почти 2 тысячи нарушений ПДД, а именно 1800 выездов на встречную полосу, которые могут привести к ДТП.

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#Татьяна Курганова#Транспорт#Нарушения#Штрафы#Камеры#Фары#Ремень безопасности
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