Тюменские водители стали получать штрафы за движение с выключенными фарами

Posted 19 ноября, 03:33
Published 19 ноября, 03:33
Modified 19 ноября, 03:35
Updated 19 ноября, 03:35
Одна из камер, отслеживающих соблюдение правил пользования внешними световыми приборами, установлена на перекрестке Широтная — Монтажников. Именно там водитель авто марки Isuzu и получил «письмо счастья». Остальные места, где установлено новое оборудование, пока не известны.
Всего в городе установлено 30 новых камер фото- и видеофиксации нарушений и 3 мобильных комплекса, сообщили в РБК со ссылкой на Главное управление строительства региона.
Кроме того, такие камеры позволяют фиксировать непристегнутый ремень безопасности и превышение скорости. Информация с камер передается в общую систему «Паутина».
Напомним, что камеры, отслеживающие включенные фары и пристегнутый ремень, — это нововведение для региона, раньше в Тюмени не было такого оборудования.
На тюменских трассах с мая текущего года камеры зафиксировали почти 2 тысячи нарушений ПДД, а именно 1800 выездов на встречную полосу, которые могут привести к ДТП.