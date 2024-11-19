«Росводоканал Тюмень» возглавил рейтинг Высшей школы экономики

Между тем, в аналитическом отчете отмечается, что более 50% предприятий отрасли убыточны, имеют большие потери, а установленный тариф не покрывает всех расходов. Исследователи также считают, что сдерживание темпов роста тарифов может выглядеть оправданным лишь при условии высокой производственной и экономической эффективности предприятия, каковым и является тюменский водоканал.