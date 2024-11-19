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Posted 19 ноября, 11:30

Published 19 ноября, 11:30

Modified 19 ноября, 12:41

Updated 19 ноября, 12:41

«Росводоканал Тюмень» возглавил рейтинг Высшей школы экономики

«Росводоканал Тюмень» возглавил рейтинг Высшей школы экономики

19 ноября 2024, 11:30
Фото: «Росводоканал Тюмень».
Тюменский водоканал был признан лидером рейтинга Высшей школы экономики. Эксперты проанализировали эффективность тарифной политики 75 предприятий водопроводно-коммунального хозяйства в городах, численностью свыше 250 тысяч человек, и определили лучших сразу по нескольким параметрам.

Эффективность тарифной политики оценивалась в том числе по «достаточности» установленного тарифа для финансирования текущих расходов и их социальная эффективность.

Лидерство в рейтинге ВШЭ — еще одно подтверждение экономической эффективности нашего предприятия. Мы достигли рекордно-низких показателей потерь на уровне 8,8%. Уменьшив потери, мы снизили затраты на водоподготовку (химические реагенты, электроэнергию) и транспортировку воды. Вода не утекает в землю, соответственно тарифа нам достаточно не только на обеспечение работы предприятия, но и развитие систем водоснабжения и водоотведения, — пояснила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Благодаря эффективному тарифному регулированию, в Тюмени реконструированы смесители и отстойники на Метелевских водоочистных сооружениях, построен третий блок биологической очистки сточных вод, модернизирована вторая по величине канализационная насосная станция и запущена сливная станция в районе улицы Воронинские горки.

Между тем, в аналитическом отчете отмечается, что более 50% предприятий отрасли убыточны, имеют большие потери, а установленный тариф не покрывает всех расходов. Исследователи также считают, что сдерживание темпов роста тарифов может выглядеть оправданным лишь при условии высокой производственной и экономической эффективности предприятия, каковым и является тюменский водоканал.

Отметим, в Южно-Сахалинске специалисты тюменского водоканала Алексей Алексеев, Артем Алекшин и Кирилл Пурно выполнили врезку сетей под давлением без отключения воды для потребителей. Тюменцам потребовалось около четырех часов на то, чтобы врезать трубу, диаметром 350 мм в магистральный трубопровод диаметром 600 мм.

Технология врезки под давлением уникальна тем, что позволяет подключать новые трубопроводы к действующей сети без остановки подачи воды. Процесс включает несколько этапов: сначала к магистральной трубе приваривается патрубок, затем запорная арматура. С помощью специального устройства аккуратно выпиливается отверстие. После закрытия задвижки новая труба подключается к запорной арматуре.

Несмотря на кажущуюся простоту технологии врезки под давлением используют редко. Она требует высокого мастерства и квалификации специалистов. Тюменский водоканал один из первых в стране применил этот метод на трубах большого диаметра 500 и 1000 мм.

Все крупные переключения выполняем именно так. Мы посчитали, что сброс воды, заполнение труб и их последующая промывка потребуют значительных ресурсов, при этом большая часть города остается без водоснабжения на длительное время. С помощью новой технологии мы проводим переключения незаметно для абонентов и экономим ресурс, — сообщила Ольга Сарбаева.
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