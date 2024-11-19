Россию обвинили в диверсиях на Балтике. Запад готовится отключить нас от интернета?

Posted 19 ноября, 16:04
Published 19 ноября, 16:04
Modified 19 ноября, 16:06
Updated 19 ноября, 16:06
В Европе не считают это случайностью и называют повреждение коммуникаций диверсией, намекая на возможную причастность России. Однако расследования других громких инцидентов в Балтийском регионе не выявили «русского следа».
Вначале стало известно о повреждении подводного кабеля связи между Литвой и Швецией, принадлежащий литовскому оператору Telia. Авария произошла 17 ноября, но тогда этому инциденту не придали особого значения, поскольку кабель был старым и ранее уже имел неисправности.
На следующий день вышел из строя кабель между Германией и Финляндией — линия протяжённостью более 1,2 тысячи километров соединяет Росток и Хельсинки. Финское агентство транспорта и связи Traficom указало, что причиной повреждения могут быть погодные условия или воздействие судов.
Тем не менее, тот факт, что кабели перестали функционировать один за другим, а их маршруты пересекаются на площади около 10 квадратных километров, заставил европейских чиновников задуматься о возможной диверсии.
«Очень ясный сигнал о том, что там что-то происходит. Никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван. Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», — заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Согласно логике западных политиков, если произошла диверсия, то за ней обязательно стоит Россия. Эта версия была подкреплена сообщением CNN от сентября, в котором, ссылаясь на двух анонимных американских чиновников, утверждается, что США фиксируют увеличение военной активности России вокруг ключевых подводных кабелей.
Целью якобы является «вывод из строя критически важной части мировой инфраструктуры связи».
Однако в России не просто отвергают эти обвинения. В начале ноября помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев прямо предупредил, что США и Великобритания могут организовать новые теракты, аналогичные подрыву «Северных потоков».
«По имеющейся информации, американцы и англичане рассматривают диверсию на „Северных потоках“ в качестве одного из многих методов продвижения своих экономических интересов. Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире», — заявил он.
В России власти регулярно проводят тесты по отключению интернета от глобальной сети, что предусмотрено специальным законодательством. Время от времени в стране происходят перебои с интернетом: сайты, включая банковские, становятся недоступными, а пользователи не могут отправлять сообщения через мессенджеры или получать необходимую информацию.
В начале ноября Центробанк уведомил российские банки о потенциальных проблемах с интернет-соединением. В письме регулятора говорилось, что в декабре Роскомнадзор намерен провести учения, связанные с отключением доступа к зарубежным сегментам интернета в некоторых регионах.
Банки, которым для выполнения определённых задач потребуется доступ к глобальной сети, должны заранее проинформировать об этом.
Роскомнадзор подтвердил планы по отключению интернета, подчеркнув, что это не повлияет на рядовых пользователей. Целью является проверка готовности российской инфраструктуры к обеспечению доступности всех сервисов в случае внешнего отключения интернета.
В ведомстве отметили, что такие проверки проводятся ежегодно, их график утверждается Минцифры совместно с ФСБ и Роскомнадзором. Согласно закону о «суверенном интернете», учения по изоляции Рунета должны проходить не реже одного раза в год. Последние учения состоялись в начале июля 2023 года и были признаны успешными.
Интернет распространяется по миру с помощью кабелей. Физических входов интернета в Россию вообще не много, несколько десятков. Отключение интернета — пересчёт этих кабелей: достаточно просто отключить несколько десятков рубильников.
С технической точки зрения, отключение России от Рунета вполне возможно, поскольку он сильно зависит от внешних «управляющих» в таких областях, как маршрутизация, доменные имена и сертификаты шифрования. Еще свежи случаи отключения российских банков от платежных систем Visa и MasterCard, прекращения обновлений ПО Oracle и Microsoft для российских компаний, а также отключения Крыма от интернет-сервисов.
Что касается политической возможности отключения, то США смогли «цифрово устранить» Трампа. Очевидно, что Россию они не пощадят, если примут такое политическое решение. Однако предсказать, примут ли они его, сложно, так как США стали очень непредсказуемыми.
Но что в большей степени можно уяснить — отключать физически нашу страну нет нужды, пока есть возможность существенно нарушить работу различных сервисов, которые используют западное ПО и его компоненты.
Для обеспечения устойчивости к внешнему отключению интернета необходимо создать дублирующую систему корневых серверов под контролем российских структур и специалистов, а также внедрять отечественные сертификаты шифрования.
Закон о суверенном интернете требует обеспечить такую независимость. Работы в этом направлении ведутся, но проект закрытый, поэтому доподлинно неизвестно, на каком этапе он находится и что там происходит.
Ранее стало известно, что тюменцам вернули YouTube. Сервис снова заработал по всей стране с 14 ноября согласно данным сервиса мониторинга блокировок GlobalCheck