Россию обвинили в диверсиях на Балтике. Запад готовится отключить нас от интернета?

В ведомстве отметили, что такие проверки проводятся ежегодно, их график утверждается Минцифры совместно с ФСБ и Роскомнадзором. Согласно закону о «суверенном интернете», учения по изоляции Рунета должны проходить не реже одного раза в год. Последние учения состоялись в начале июля 2023 года и были признаны успешными.