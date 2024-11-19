Город утраченных возможностей: почему Тюмень еще долго не сможет привлечь туристов?

Posted 19 ноября, 05:03
Published 19 ноября, 05:03
Modified 19 ноября, 07:12
Updated 19 ноября, 07:12
Тюмень, известная как нефтяная столица России, обладает богатой историей, уникальной природой и определённым потенциалом для развития туризма. Поэтому местные власти верят в то, что город может быть или даже уже стал привлекательным для туристов. Как считает губернатор региона Александр Моор, Тюменскую область уже можно назвать привлекательной и даже комфортной для отдыха.
«Сегодня сфера туризма набирает обороты, прирастает новыми объектами, маршрутами и межрегиональными связями, а главное — перспективными проектами. Благодаря слаженной командной и профессиональной работе всех специалистов туристической отрасли регион последовательно укрепляет статус столицы термальных вод России, раскрывает историческое наследие Сибири», — указывает губернатор.
Однако, несмотря на имеющиеся ресурсы, город пока не достиг уровня туристической привлекательности, сравнимого с такими центрами, как Санкт-Петербург, Казань или Сочи. По оценке специалистов и до соседнего Екатеринбурга Тюмени пока далеко. Как считает независимый маркетолог Ангелина Сотина, у города все еще нет четкого бренда и позиционирования.
«В каждом городе можно найти что-то интересное, но этого недостаточно для того, чтобы считать город туристическим. Туризм — это широкая сфера, люди должны понимать, почему и зачем они приезжают в этот город, а также куда они пойдут», — говорит эксперт.
Мнение маркетолога разделяют многие отраслевые эксперты, отмечающие, что пока рано называть Тюмень городом, привлекательным для туристов, и даже звания «столицы термальных источников» в этом случае недостаточно. Специалисты выделили 8 главных проблем Тюмени, мешающих городу заинтересовывать гостей из других городов.
Для многих россиян и иностранцев Тюмень ассоциируется прежде всего с промышленностью и добычей нефти, а не с туристическими достопримечательностями. Отсутствие чёткого и привлекательного бренда города делает его малопривлекательным для туристов. Даже такие известные объекты, как тюменские горячие источники, редко ассоциируются непосредственно с городом.
«Пока Тюмень остается промышленным городом. Что люди думают о Тюмени? Тут нефть и все богатые. Это самые популярные тезисы. Мы пока не можем похвастаться особенно развитой инфраструктурой или необычными городскими решениями», — считает тюменский урбанист Никита Мельников.
Он считает, что представление о городе нужно расширять фотографиями креативных пространств, а не нефтяных вышек и заводов. К тому же стоит отойти от съемки уже набившей оскомину набережной, которую пока сложно назвать особенно интересным объектом. Возможно, из-за этого на ближайшие несколько лет запланирована ревитализация этого объекта.
Как рассказал руководитель центра стратегического развития «Сибирь» Дмитрий Селивохин, задача изменения набережной состоит в интеграции городских сценариев.
«Каждые сто метров там должно что-то происходить, что-то классное. В чистом виде там необходимо сформировать социокультурное программирование, определенную целевую группу и устойчивый сценарий того, зачем возвращаться и гулять по этой набережной», — пояснил Селивохин.
Культуролог Дмитрий Паклин считает, что в Тюмени не хватает специализированных туристических объектов. Например, не развита система экскурсионных маршрутов, недостаточно оборудованы зоны отдыха, отсутствуют современные интерактивные музеи. Из-за чего туристам в городе попросту неудобно — они не знают, куда идти и что смотреть.
«Например, Санкт-Петербург в представлении не нуждается. А вот с Тюменью гостям стоит помочь. Что люди из Москвы знают о Тюмени? Да примерно ничего ведь. И не узнают, если просто приедут и пройдутся по главной улицы. Нам нужны знаковые культурные места и программы, нужны системы для туристов, к тому же локации и маршруты должны быть разработаны для разных категорий гостей города», — объясняет свою позицию Паклин.
Он также отмечает, что у города все еще нет своего «культурного кода», он не считывается ни на набережной, ни на других знаковых точках. А потому работать в направлении туристической инфраструктуры придется, как минимум, еще несколько лет.
Вместе с тем, по мнению экономиста Ирины Меняйловой, город многое упускает из-за сезонности туризма. Так как город выбрал себе звание «столицы термальных источников», то основной поток иногородних приходится на зимний сезон.
«Большинство туристов посещают Тюмень в зимний период ради горячих источников. Однако в остальное время года город теряет привлекательность, так как ему не хватает масштабных мероприятий и ярких событий. Крое того зимой у нас кроме источников и пойти некуда. А при развитии круглогодичного туризма существенно выросла бы прибыль от турпотока», — указывает Меняйлова.
Как вариант, в городе можно проводить ежегодные мероприятия, фестивали и праздники, которые притягивали бы гостей из других городов в разное время года. А прибыли с расширения туристического сезона может хватать на развитие новых интересных для туристов проектов.
Увы, пока сложно сказать, что у Тюмени есть уникальные достопримечательности. Это не единственный город, где есть набережная, и не единственный город с термальными источниками. Эту проблему маркетолог Сотина считает ключевой.
«Горячие источники, хотя и популярны, не обладают той масштабной узнаваемостью, которая привлекала бы тысячи туристов. Нам необходимо создание новых уникальных объектов, которые станут символом города, современный и ярким», — считает эксперт.
Маркетолог говорит о том, что у туристов должно быть четкое понимание, зачем они едут в Тюмень и почему предпочли этот город другим. Когда будет сформулирован четкий ответ на этот вопрос, турпоток кратно возрастет.
Не стоит забывать и о том, что Тюмень, как крупный промышленный центр, сталкивается с экологическими проблемами, которые могут отпугнуть туристов. Загрязнение воздуха, мусор и недостаток зелёных зон создают не самое благоприятное впечатление для гостей города.
«Кто захочет отдыхать в промышленном городе? У нас состояние воздуха так себе, с реками и озерами вообще беда. А Тюмени слышат, что тут леса горели. Такой себе экологический образ», — уверена тюменский эколог Ирина Гаврина.
Она считает, что первым делом важно заняться экологическим благосостоянием города и региона, в таком случае интерес у туристов может кратно возрасти.
Многие российские города, такие как Казань, Сочи или Екатеринбург, активно развивают туризм, вкладывают средства в продвижение, улучшение инфраструктуры и проведение мероприятий. На фоне таких конкурентов Тюмень выглядит менее подготовленной.
«Сложно конкурировать с тем же Екатеринбургом, где гастрономия на уровне и узнаваемость города куда выше. Многие вовсе не знают, что у нас за город такой. Поэтому пока Тюмень сложно рекламировать, не хватает материала», — высказывается представительница тюменской турфирмы Мария Толмачева.
Тюмени важно изучить опыт других городов и внедрить успешные практики, чтобы повысить узнаваемость у россиян.
Современные туристы ищут не только экскурсии, но и уникальные впечатления, такие как квесты, гастротуры, прогулки по необычным маршрутам. В Тюмени таких предложений практически нет, что снижает её привлекательность, таким мнением поделились путешественники из Санкт-Петербурга.
«Приезжали в Тюмень — скучно. Хотели где-то поесть чего-то интересного, а пойти некуда. Не хватает чего-то нишевого. По набережной прошлись — а дальше куда?», — задаются вопросом туристы.
Гости города хотели бы видеть больше необычных локаций и атмосферных мест, о которых можно было бы рассказать у себя в городе, чтобы заинтересовать других путешественников.
Эксперты пришли к выводу, что для полноценного развития Тюмени и области, как места, интересного для других россиян, нужно еще около 10 лет заниматься развитием инфраструктуры. Необходимо сделать так, чтобы о регионе узнали во всей стране и ассоциация с нефтью и заводами перестала быть самой популярной.
Так, например, Казань в свое время превратилась из незаметного регионального центра в туристическую столицу благодаря грамотному брендингу, развитию инфраструктуры и акценту на национальной культуре. Сочи успешно использовал Олимпиаду 2014 года для кардинального преобразования города и увеличения потока туристов.
Для того чтобы Тюмень смогла стать туристическим городом, необходимо преодолеть ряд проблем, включая слабую инфраструктуру, отсутствие бренда и экологические трудности. При правильном подходе и активной поддержке со стороны властей и бизнеса у города есть шанс выйти на новый уровень. Однако пока Тюмень остаётся городом, больше ориентированным на промышленность, чем на туризм.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что правительство Тюменской области разрабатывает стратегию своего развития на долгосрочную перспективу. В настоящее время руководство региона опирается на план, который охватывает период до 2030 года. Каким же станет регион через пять лет? Как планируется обеспечить благополучие и процветание жителей Тюмени?