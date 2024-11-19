Билайн повысил надежность 4G-связи в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

«Как правило, места массового скопления людей — торговые комплексы, парковые зоны, центральные улицы и др. — отличает высокая трафиковая нагрузка, что требует отдельного внимания с нашей стороны. Мы понимаем, как важно жителям оставаться „онлайн“ в таких локациях, поэтому постоянно работаем над улучшением параметров сети, повышая качество голосовой связи и увеличивая скорости передачи данных. Так, в результате недавнего запуска indoor-оборудования в ТРЦ „Кристалл“ сегодня его посетители, наши клиенты, могут свободно использовать мобильные сервисы даже в часы пик. Отмечу также, что мы укрепили нашу сеть и в районе торговых центров „Лента“, „Метро“ и на оптовой базе „Юг„“, — комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.