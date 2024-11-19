nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 ноября, 09:20

Published 19 ноября, 09:20

Modified 19 ноября, 09:21

Updated 19 ноября, 09:21

Билайн повысил надежность 4G-связи в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

Билайн повысил надежность 4G-связи в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

19 ноября 2024, 09:20
Фото: билайн.
Реклама. Пао вымпелком. erid: LjN8K2QZK
Мобильный интернет от билайна стал еще быстрее в одном из самых крупных торгово-развлекательных центров Тюмени — «Кристалл». Оператор запустил внутри здания indoor-сеть*, которая позволяет посетителям ТРЦ пользоваться цифровыми сервисами на более высоких скоростях.

Как объясняют в компании, indoor-сеть представляет собой совокупность специальных микро-антенн, установленных в разных точках центра — именно они обеспечивают надежную работу 4G на всей территории здания. Благодаря этому решению связь остается стабильной в магазинах и зонах примерочных, на парковке и фуд-корте, в кинотеатре и даже при перемещении между этажами.

Теперь покупатели, клиенты оператора, могут «серфить» в сети с большим комфортом: еще быстрее отправлять сообщения в мессенджерах, советоваться по видеосвязи с близкими перед покупкой, сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах, заказывать такси до дома и т. д.

Между тем, развитие сети в общественных пространствах способствует и увеличению чувства безопасности, так как помогает быть на связи с близкими, например, родителям и детям, и позволяет не потеряться в толпе.

«Как правило, места массового скопления людей — торговые комплексы, парковые зоны, центральные улицы и др. — отличает высокая трафиковая нагрузка, что требует отдельного внимания с нашей стороны. Мы понимаем, как важно жителям оставаться „онлайн“ в таких локациях, поэтому постоянно работаем над улучшением параметров сети, повышая качество голосовой связи и увеличивая скорости передачи данных. Так, в результате недавнего запуска indoor-оборудования в ТРЦ „Кристалл“ сегодня его посетители, наши клиенты, могут свободно использовать мобильные сервисы даже в часы пик. Отмечу также, что мы укрепили нашу сеть и в районе торговых центров „Лента“, „Метро“ и на оптовой базе „Юг„“, — комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.

билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.

**indoor-сеть (англ.) — в помещении.

**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика