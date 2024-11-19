Билайн повысил надежность 4G-связи в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

Posted 19 ноября, 09:20
Published 19 ноября, 09:20
Modified 19 ноября, 09:21
Updated 19 ноября, 09:21
Как объясняют в компании, indoor-сеть представляет собой совокупность специальных микро-антенн, установленных в разных точках центра — именно они обеспечивают надежную работу 4G на всей территории здания. Благодаря этому решению связь остается стабильной в магазинах и зонах примерочных, на парковке и фуд-корте, в кинотеатре и даже при перемещении между этажами.
Теперь покупатели, клиенты оператора, могут «серфить» в сети с большим комфортом: еще быстрее отправлять сообщения в мессенджерах, советоваться по видеосвязи с близкими перед покупкой, сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах, заказывать такси до дома и т. д.
Между тем, развитие сети в общественных пространствах способствует и увеличению чувства безопасности, так как помогает быть на связи с близкими, например, родителям и детям, и позволяет не потеряться в толпе.
«Как правило, места массового скопления людей — торговые комплексы, парковые зоны, центральные улицы и др. — отличает высокая трафиковая нагрузка, что требует отдельного внимания с нашей стороны. Мы понимаем, как важно жителям оставаться „онлайн“ в таких локациях, поэтому постоянно работаем над улучшением параметров сети, повышая качество голосовой связи и увеличивая скорости передачи данных. Так, в результате недавнего запуска indoor-оборудования в ТРЦ „Кристалл“ сегодня его посетители, наши клиенты, могут свободно использовать мобильные сервисы даже в часы пик. Отмечу также, что мы укрепили нашу сеть и в районе торговых центров „Лента“, „Метро“ и на оптовой базе „Юг„“, — комментирует директор Тюменского отделения билайн Андрей Тихонов.
билайн реализует целый ряд инновационных решений, чтобы клиенты могли оставаться на связи в разных ситуациях. В компании этот комплекс технологий называют «умной сетью»**. Например, благодаря одной из них, агрегации частот, даже тяжелые файлы отправляются без задержек и зависаний. Подробнее об этом читайте здесь.
**indoor-сеть (англ.) — в помещении.
**Качество услуг зависит от разных факторов. «Умная сеть» билайна — комплекс решений, направленных на анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.