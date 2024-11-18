Все ради лайков? Тюменский губернатор Моор начал записывать подкасты

Как рассказывают инсайдеры, идея у губернатора креативная, но вряд ли она станет популярной. Дело в том, что темы для обсуждения у Моора неинтересные для людей, максимум, кто будет готов это слушать — это журналисты и другие госслужащие, чтобы получать прямые цитаты от Моора.