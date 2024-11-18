Все ради лайков? Тюменский губернатор Моор начал записывать подкасты

Posted 18 ноября, 10:47
Published 18 ноября, 10:47
Modified 18 ноября, 10:56
Updated 18 ноября, 10:56
Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», первый подкаст уже выложен в телеграм канале главы региона, там он обсуждает тему бюджета области на следующий год. На этом творческие планы Моора не заканчиваются, в дальнейшем он намерен обсуждать другие важные и серьезные вопросы, связанные с областью.
Как рассказывают инсайдеры, идея у губернатора креативная, но вряд ли она станет популярной. Дело в том, что темы для обсуждения у Моора неинтересные для людей, максимум, кто будет готов это слушать — это журналисты и другие госслужащие, чтобы получать прямые цитаты от Моора.
Аналитики же рекомендуют делать информативные посты в другом виде — в частности, в виде обычной новостной заметки, как например это делает правительство или администрация. Небольшой текст и картинки или же видеоролик.