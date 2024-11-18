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Posted 18 ноября, 10:47

Published 18 ноября, 10:47

Modified 18 ноября, 10:56

Updated 18 ноября, 10:56

Тюменский губернатор Моор начал записывать подкасты

Все ради лайков? Тюменский губернатор Моор начал записывать подкасты

18 ноября 2024, 10:47
Фото: 1MI.

Тюменский губернатор Моор начал записывать подкасты

Тюменский губернатор Александр Моор решил податься в подкастеры. Теперь он намерен записывать большие аудиоэфиры и выкладывать их у себя в телеграм — канале.

Как сообщает телеграм-канал «Погоны и Галстуки», первый подкаст уже выложен в телеграм канале главы региона, там он обсуждает тему бюджета области на следующий год. На этом творческие планы Моора не заканчиваются, в дальнейшем он намерен обсуждать другие важные и серьезные вопросы, связанные с областью.

Как рассказывают инсайдеры, идея у губернатора креативная, но вряд ли она станет популярной. Дело в том, что темы для обсуждения у Моора неинтересные для людей, максимум, кто будет готов это слушать — это журналисты и другие госслужащие, чтобы получать прямые цитаты от Моора.

Аналитики же рекомендуют делать информативные посты в другом виде — в частности, в виде обычной новостной заметки, как например это делает правительство или администрация. Небольшой текст и картинки или же видеоролик.

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Ранее сообщалось о том, что Александр Моор ответил на вопросы на «прямой линии».

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#Александр Смирнов#Общество#Политика#Александр Моор#Губернатор#Моор
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