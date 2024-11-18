В Тюмени 18 ноября потеплеет до +3. Ожидается гололед

Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег в отдельных районах и ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с прогнозируют на юге Тюменской области 18 ноября метеорологи. Днем столбики термометров покажут -2…+3, в ночные часы ожидается до +1…-4. Вероятны гололедные явления.

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