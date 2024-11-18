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Posted 18 ноября, 01:04

Published 18 ноября, 01:04

Modified 18 ноября, 01:04

Updated 18 ноября, 01:04

В Тюмени 18 ноября потеплеет до +3. Ожидается гололед

В Тюмени 18 ноября потеплеет до +3. Ожидается гололед

18 ноября 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, мокрый снег в отдельных районах и ветер 7-12 м/с с порывами до 17 м/с прогнозируют на юге Тюменской области 18 ноября метеорологи. Днем столбики термометров покажут -2…+3, в ночные часы ожидается до +1…-4. Вероятны гололедные явления.

В Тюмени 18 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. В утренние и дневные температура воздуха составит +2…+4, ночью термометры покажут +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:26 закат в 16:19, продолжительность дня 7 часов 53 минуты.

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В Тобольске 18 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем средняя температура воздуха составит +2, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +1. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:21, закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 41 минута.

В Ишиме 18 ноября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В дневные и утренние часы метеорологи обещают +1…+2, ночью температура воздуха составит +1…0. Ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:05 закат в 16:09, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.

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