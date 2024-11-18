В Тюмени 18 ноября потеплеет до +3. Ожидается гололед

Posted 18 ноября, 01:04
Published 18 ноября, 01:04
Modified 18 ноября, 01:04
Updated 18 ноября, 01:04
В Тюмени 18 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, осадки маловероятны. В утренние и дневные температура воздуха составит +2…+4, ночью термометры покажут +1…+3. Ветер будет дуть со скоростью 5,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:26 закат в 16:19, продолжительность дня 7 часов 53 минуты.
В Тобольске 18 ноября ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем средняя температура воздуха составит +2, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже +1. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:21, закат в 16:02, продолжительность дня 7 часов 41 минута.
В Ишиме 18 ноября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В дневные и утренние часы метеорологи обещают +1…+2, ночью температура воздуха составит +1…0. Ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:05 закат в 16:09, продолжительность дня 8 часов 4 минуты.