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Posted 18 ноября, 08:19

Published 18 ноября, 08:19

Modified 18 ноября, 09:17

Updated 18 ноября, 09:17

Светлана Иванова подписала 4 соглашения на форуме «Города России: локомотивы роста»

Светлана Иванова подписала 4 соглашения на форуме «Города России: локомотивы роста»

18 ноября 2024, 08:19
Фото: Тюменская городская Дума.
Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова и Степан Киричук приняли участие в VIII Общероссийском форуме стратегического развития «Города России: локомотивы роста», который прошел 14–15 ноября 2024 года в Екатеринбурге.

Это значимое мероприятие собрало более 6000 участников со всей страны, включая 250 представителей муниципалитетов. На форуме прошло 33 сессии, где обсуждались ключевые вопросы развития городов, реализация национальных проектов на муниципальном уровне, а также перспективы укрепления межмуниципального сотрудничества и помощь участникам СВО.

Одной из важных тем мероприятия стало взаимодействие представительных органов власти. Особым результатом участия Тюменской городской Думы в форуме стало подписание соглашений о сотрудничестве с представителями Екатеринбурга, Красноярска, Кургана и Челябинска.

Форум «Города России» — это не только площадка для обмена опытом, но и возможность выстроить длительные и плодотворные отношения между муниципалитетами. Подписание соглашений — важный шаг к укреплению партнерства, развитию и внедрению лучших практик, которые сделают наши города еще комфортнее, современнее и благополучнее, — подчеркнула Светлана Иванова.

Тюменская городская Дума активно развивает связи с представителями других регионов, чтобы использовать самые передовые и эффективные подходы в решении городских задач. Участие в таких форумах — это инвестиция в будущее областной столицы и ее жителей.

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