Один погиб. На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария с большегрузами

Известно, что самый сильный удар пришелся на небольшое авто, его буквально смяло от столкновения. Один и грузовиков перевернулся и улетел в кювет, один — остался стоять на дороге, но с серьезными повреждениями. В результате погиб один человек, еще двое — доставлены в больницу с серьезными травмами.