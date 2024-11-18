Один погиб. На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария с большегрузами

Posted 18 ноября, 10:29
Published 18 ноября, 10:29
Modified 18 ноября, 10:56
Updated 18 ноября, 10:56
Как рассказали в Омской Госавтоинспекции, произошла авария вечером, лоб в лоб столкнулись два грузовика, также под удар попала и легковая машина. Произошло все в Любинском районе Омской области.
Известно, что самый сильный удар пришелся на небольшое авто, его буквально смяло от столкновения. Один и грузовиков перевернулся и улетел в кювет, один — остался стоять на дороге, но с серьезными повреждениями. В результате погиб один человек, еще двое — доставлены в больницу с серьезными травмами.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Mazda влетела в попавшую в ДТП легковушку. Пострадали шесть человек.