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Posted 18 ноября, 10:29

Published 18 ноября, 10:29

Modified 18 ноября, 10:56

Updated 18 ноября, 10:56

На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария с большегрузами

Один погиб. На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария с большегрузами

18 ноября 2024, 10:29
Фото: 1MI.

На трассе Тюмень-Омск произошла жуткая авария с большегрузами

Сюжет
ДТП
На трассе Тюмень-Омск жуткое ДТП. На дороге столкнулись два большегруза и легковая машина. Один грузовик из-за силы удара улетел в кювет и перевернулся. второй хоть и остался на дороге, но все равно получил очень серьезные повреждения.

Как рассказали в Омской Госавтоинспекции, произошла авария вечером, лоб в лоб столкнулись два грузовика, также под удар попала и легковая машина. Произошло все в Любинском районе Омской области.

Известно, что самый сильный удар пришелся на небольшое авто, его буквально смяло от столкновения. Один и грузовиков перевернулся и улетел в кювет, один — остался стоять на дороге, но с серьезными повреждениями. В результате погиб один человек, еще двое — доставлены в больницу с серьезными травмами.

Видео: Инцидент Омск.
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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#ДТП
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