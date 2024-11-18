Крокодилы и медведи: как тюменцам предлагают украсить дома к Новому году

Posted 18 ноября, 07:42
Published 18 ноября, 07:42
Modified 18 ноября, 07:44
Updated 18 ноября, 07:44
Мы отобрали несколько предложений разнообразных чучел, голов и шкур животных, которые точно удивят и впечатлят ваших гостей и посетителей. Кроме того, такие экземпляры могут стать отличным новогодним подарком для охотников и коллекционеров.
Начнем с самого дорогостоящего артефакта — медведя. За имитацию огромного хищника продавец запросил 159 тыс рублей. Высота мишки составляет 175 см.
Чучела крокодилов стоят от 3 до 20 тыс рублей в зависимости от размера. Так и хочется потрогать зубы!
Вот такое чучело волчицы предлагают тюменцы за 100 тыс рублей.
«Очень качественная обработка», — уверяет продавец.
Если нравятся волки, но хочется сэкономить, то за 55 тыс рублей можно приобрести ковер с волчьей головой.
«135 см от носа до основания хвоста», — сказано в объявлении.
Голова кабана оценивается в 15 тыс рублей, голова дикого барана — в 22 тыс рублей, а лося — в 46 тыс рублей.
Совсем недорого прямо в центре Тюмени можно купить отдельно рога оленя. Стоимость такого декора 1300 рублей.
И, наконец, переходим к небольшим зверюшкам. Чучело белки и чучело летучей мыши обойдутся покупателю в 3 тыс рублей каждое. Чучело песца — в 2 тыс рублей. Все они продаются в Тюмени.
Недавно мы писали, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени самыми востребованными специалистами без опыта стали дезинфекторы. Кроме того, в Тюмени по-прежнему остается высокий спрос на водителей, бетонщиков и автомаляров.