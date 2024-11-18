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Posted 18 ноября, 07:42

Published 18 ноября, 07:42

Modified 18 ноября, 07:44

Updated 18 ноября, 07:44

Тюменцам предложили украсить дома крокодилами и медведями

Крокодилы и медведи: как тюменцам предлагают украсить дома к Новому году

18 ноября 2024, 07:42
Фото: 1MI.

Тюменцам предложили украсить дома крокодилами и медведями

Сюжет
Новый год
Если вам наскучили традиционные новогодние елки, рождественские венки и разноцветные гирлянды, то предлагаем вашему вниманию подборку нестандартных украшений для дома, офиса или ресторана, которые продаются на платформе для объявлений «Авито» в Тюменской области.

Мы отобрали несколько предложений разнообразных чучел, голов и шкур животных, которые точно удивят и впечатлят ваших гостей и посетителей. Кроме того, такие экземпляры могут стать отличным новогодним подарком для охотников и коллекционеров.

Начнем с самого дорогостоящего артефакта — медведя. За имитацию огромного хищника продавец запросил 159 тыс рублей. Высота мишки составляет 175 см.

Фото: «Авито»

Чучела крокодилов стоят от 3 до 20 тыс рублей в зависимости от размера. Так и хочется потрогать зубы!

Фото: «Авито»

Вот такое чучело волчицы предлагают тюменцы за 100 тыс рублей.

«Очень качественная обработка», — уверяет продавец.
Фото: «Авито»

Если нравятся волки, но хочется сэкономить, то за 55 тыс рублей можно приобрести ковер с волчьей головой.

«135 см от носа до основания хвоста», — сказано в объявлении.
Фото: «Авито»

Голова кабана оценивается в 15 тыс рублей, голова дикого барана — в 22 тыс рублей, а лося — в 46 тыс рублей.

Фото: «Авито»

Совсем недорого прямо в центре Тюмени можно купить отдельно рога оленя. Стоимость такого декора 1300 рублей.

Фото: «Авито»

И, наконец, переходим к небольшим зверюшкам. Чучело белки и чучело летучей мыши обойдутся покупателю в 3 тыс рублей каждое. Чучело песца — в 2 тыс рублей. Все они продаются в Тюмени.

Фото: «Авито»
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Недавно мы писали, что по информации сервиса для размещения объявлений «Авито Работа», в Тюмени самыми востребованными специалистами без опыта стали дезинфекторы. Кроме того, в Тюмени по-прежнему остается высокий спрос на водителей, бетонщиков и автомаляров.

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#Татьяна Курганова#Общество#Животные#Охота#Новый год#Подарки#Объявления#Декорации#Чучела
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