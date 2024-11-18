Футбольный матч в Тюмени превратился в бои без правил

Форвард сочинского клуба Руслан Барт забил первый за игру мяч. Тюменцы попытались исправить положение, и тут началась потасовка. Даже запасные игроки и тренеры не смогли сдержаться и бросились разнимать дерущихся. Игрок тюменского клуба Александр Бем обвинил соперников в излишней агрессии.