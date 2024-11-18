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Posted 18 ноября, 09:15

Published 18 ноября, 09:15

Modified 18 ноября, 09:17

Updated 18 ноября, 09:17

В Тюмени футболисты устроили массовую драку прямо во время матча

Футбольный матч в Тюмени превратился в бои без правил

18 ноября 2024, 09:15
Фото: 1MI.

В Тюмени футболисты устроили массовую драку прямо во время матча

Сюжет
Драка
В воскресенье, 17 ноября, на стадионе «Геолог» в Тюмени прошел футбольный матч между ФК «Тюмень» и ФК «Сочи». На последних минутах встречи футболисты сцепились в драке. Арбитру пришлось удалить игрока гостей с поля.

Всю игру зрители наблюдали активную атаку гостей на поле. И по истечении основного времени матча события начали набирать обороты.

Форвард сочинского клуба Руслан Барт забил первый за игру мяч. Тюменцы попытались исправить положение, и тут началась потасовка. Даже запасные игроки и тренеры не смогли сдержаться и бросились разнимать дерущихся. Игрок тюменского клуба Александр Бем обвинил соперников в излишней агрессии.

Матч, продлившийся в итоге целых 105 минут, завершился со счетом 1:0 в пользу Сочи. Тюменцы оказались на последней строке турнирной таблицы.

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Ранее мы писали, что «Тюмень» одержала победу над пермским «Амкаром» в шестом раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

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