Футбольный матч в Тюмени превратился в бои без правил

Posted 18 ноября, 09:15
Published 18 ноября, 09:15
Modified 18 ноября, 09:17
Updated 18 ноября, 09:17
Всю игру зрители наблюдали активную атаку гостей на поле. И по истечении основного времени матча события начали набирать обороты.
Форвард сочинского клуба Руслан Барт забил первый за игру мяч. Тюменцы попытались исправить положение, и тут началась потасовка. Даже запасные игроки и тренеры не смогли сдержаться и бросились разнимать дерущихся. Игрок тюменского клуба Александр Бем обвинил соперников в излишней агрессии.
Матч, продлившийся в итоге целых 105 минут, завершился со счетом 1:0 в пользу Сочи. Тюменцы оказались на последней строке турнирной таблицы.
Ранее мы писали, что «Тюмень» одержала победу над пермским «Амкаром» в шестом раунде Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.