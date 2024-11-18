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Posted 18 ноября, 10:28

Published 18 ноября, 10:28

Modified 18 ноября, 10:30

Updated 18 ноября, 10:30

В многодетной семье из Тюмени родился 9-й ребенок

«Это счастье»: в многодетной семье из Тюмени родился 9-й ребенок

18 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI.

В многодетной семье из Тюмени родился 9-й ребенок

В семье тюменцев Анны и Алексея появился девятый ребенок. Малышка по имени Наташа родилась 14 ноября в Родильном доме №2, сообщили в telegram-канале Информационного центра Правительства Тюменской области.

В многодетной семье из Тюмени теперь девять детей: старшему сыну 18 лет, а младшему сыну всего один год.

«Я замечательно себя чувствую в роли многодетной мамы, это счастье!», — сообщила мама.

Родители воспитывают детей в теплой и дружной атмосфере. Все члены семьи помогают друг другу во всех делах. Сама Анна тоже из многодетной семьи и очень любит детей.

Фото: telegram-канал «Здравоохранение Тюменской области»
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Недавно мы сообщили, что жительница Ишима родила пятнадцатого ребенка. Мать-героиня получила награду «Материнская слава».

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Многодетная семья#Девятый ребенок#Родильный дом#Семейные ценности
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