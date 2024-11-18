«Это счастье»: в многодетной семье из Тюмени родился 9-й ребенок

Posted 18 ноября, 10:28
Published 18 ноября, 10:28
Modified 18 ноября, 10:30
Updated 18 ноября, 10:30
В многодетной семье из Тюмени теперь девять детей: старшему сыну 18 лет, а младшему сыну всего один год.
«Я замечательно себя чувствую в роли многодетной мамы, это счастье!», — сообщила мама.
Родители воспитывают детей в теплой и дружной атмосфере. Все члены семьи помогают друг другу во всех делах. Сама Анна тоже из многодетной семьи и очень любит детей.
Недавно мы сообщили, что жительница Ишима родила пятнадцатого ребенка. Мать-героиня получила награду «Материнская слава».