«Давно такого клева не припомню». Тюменцы похвастались итогами первой зимней рыбалки

Posted 18 ноября, 05:56
Published 18 ноября, 05:56
Modified 18 ноября, 07:07
Updated 18 ноября, 07:07
«Наш Город» подготовил фотоотчет на основе постов в паблике «Рыбалка в Тюменской области», где тюменцы хвастаются своей добычей из разных водоемов области.
Сергей Б. делится своим опытом поездки на старицу Иртыша:
«Даже чай попить не мог… давно такого клева не припомню», — сообщил рыбак.
Геннадий Г. прислал фото с озера Большой Нарык.
«Вчера лови не хочу, но крупного мало», — отметил другой рыбак в комментариях по поводу этой локации.
Вот такой щучьей красотой похвастался Евгений К., посетивший «Вагайский Плес».
«Погода больше похожа на весеннюю, тепло, свежо, даже без перчаток рыбачил», — прокомментировал мужчина.
А вот улов Павла К. из Андреевского:
Рыбак Олег Ш. решил проверить небольшую речку Балду в области.
«Рыбка там есть, но тоже маленькая», — сказал он.
Евгений П. написал подробный отчет о состоявшейся рыбалке на одном из озер ХМАО.
«Пожалели ли мы потраченное время? Конечно же, нет… Дальний путь пешком через сугробы… Резкое падение погоды… Ветер вносил свои нюансы во время ловли», — отметил тюменец.
Недавно мы писали, что в Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине. К счастью, всем удалось благополучно выбраться из машины и добраться до берега.
Главное управление МЧС России по Тюменской области еще раз напомнило местным рыбакам:
— выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен;
— для пешеходов толщина льда должна быть не менее 10 см;
— нельзя выходить на лед в темное время суток, в состоянии алкогольного опьянения, а также при плохой видимости;
— опасно отпускать детей и подростков на лед без сопровождения взрослых.