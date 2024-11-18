nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 05:56

Published 18 ноября, 05:56

Modified 18 ноября, 07:07

Updated 18 ноября, 07:07

Тюменцы массово хвастаются уловом с зимней рыбалки

«Давно такого клева не припомню». Тюменцы похвастались итогами первой зимней рыбалки

18 ноября 2024, 05:56
Фото: 1MI.

Тюменцы массово хвастаются уловом с зимней рыбалки

Сюжет
Рыбалка
Тюменские рыбаки уже вовсю выкладывают в соцсети отчеты о своем улове. Ни ветер, ни первые трагедии с уходом под лед не останавливают любителей зимней рыбалки.

«Наш Город» подготовил фотоотчет на основе постов в паблике «Рыбалка в Тюменской области», где тюменцы хвастаются своей добычей из разных водоемов области.

Сергей Б. делится своим опытом поездки на старицу Иртыша:

«Даже чай попить не мог… давно такого клева не припомню», — сообщил рыбак.
Фото: Сергей Б. Паблик «Рыбалка в Тюменской области», ВКонтакте

Геннадий Г. прислал фото с озера Большой Нарык.

«Вчера лови не хочу, но крупного мало», — отметил другой рыбак в комментариях по поводу этой локации.
Фото: Геннадий Г. Паблик «Рыбалка в Тюменской области», ВКонтакте

Вот такой щучьей красотой похвастался Евгений К., посетивший «Вагайский Плес».

«Погода больше похожа на весеннюю, тепло, свежо, даже без перчаток рыбачил», — прокомментировал мужчина.
Фото: Евгений К. Паблик «Рыбалка в Тюменской области», ВКонтакте

А вот улов Павла К. из Андреевского:

Фото: Павел К. Паблик «Рыбалка в Тюменской области», ВКонтакте

Рыбак Олег Ш. решил проверить небольшую речку Балду в области.

«Рыбка там есть, но тоже маленькая», — сказал он.
Фото: Олег Ш. Паблик «Рыбалка в Тюменской области», ВКонтакте

Евгений П. написал подробный отчет о состоявшейся рыбалке на одном из озер ХМАО.

«Пожалели ли мы потраченное время? Конечно же, нет… Дальний путь пешком через сугробы… Резкое падение погоды… Ветер вносил свои нюансы во время ловли», — отметил тюменец.
Фото: Евгений П. Паблик «Рыбалка в Тюменской области», ВКонтакте
В Тюменской области начался сезон зимней рыбалки 2024/2025. Что нужно знать?
Узнать подробнее

Недавно мы писали, что в Тюменской области под лед провалились трое мужчин на машине. К счастью, всем удалось благополучно выбраться из машины и добраться до берега.

Главное управление МЧС России по Тюменской области еще раз напомнило местным рыбакам:

— выезд на лед на автотранспортных средствах запрещен;

— для пешеходов толщина льда должна быть не менее 10 см;

— нельзя выходить на лед в темное время суток, в состоянии алкогольного опьянения, а также при плохой видимости;

— опасно отпускать детей и подростков на лед без сопровождения взрослых.

Читайте также:
Гарант безопасности? В тюменском такси пообещали добавить тревожную кнопкуРыбалка отменяется! Тюменским рыболовам запретили выходить на водоемыРыбаки-камикадзе: тюменцы открыли сезон рыбалки на льду
#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Безопасность#Водоемы#Рыбалка#Клев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика