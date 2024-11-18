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Posted 18 ноября, 09:30

Published 18 ноября, 09:30

Modified 18 ноября, 09:30

Updated 18 ноября, 09:30

В Тюмени задержали вооруженных организаторов казино.

Автоматы и «Калашников»: в Тюмени задержали вооруженных организаторов казино

18 ноября 2024, 09:30
Фото: 1MI. В Тюмени задержали вооруженных организаторов казино.

В Тюмени задержали вооруженных организаторов казино

Под эгидой букмекерской конторы группа тюменцев организовала подпольные казино с онлайн-доступом к рулеткам. В городе группировка разбила семь точек, которые принесли организаторам более 2 миллионов рублей. Сейчас фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники Управления ФСБ России по Тюменской области совместно с представителями Росгвардии провели успешную операцию по поимке злоумышленников с поличным. Они ворвались в одно из помещений, где проходили азартные игры, в тот момент, когда посетители крутили рулетки в онлайн-казино.

Видео: РУФСБ по Тюменской области. В Тюмени арестовали организаторов подпольного казино.
«По данным следствия, эта группа действовала под прикрытием одной из букмекерских компаний. Их целью было получение крупной прибыли от незаконной организации и проведения азартных игр вне специально отведённых для этого зон. Для этого они арендовали семь помещений, расположенных в местах с большим скоплением людей, и оборудовали их виртуальными игровыми автоматами», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.

В ходе проведения следственных действий, в том числе по местам проживания участников организованной преступной группы, были обнаружены и изъяты более девяносто единиц компьютерной техники, денежные средства не менее двух с половиной миллионов рублей, а вместе с тем и боевое оружие: автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами.

Организаторы подпольного казино в Тюмени запаслись оружием.Организаторы подпольного казино в Тюмени запаслись оружием.
Организаторы подпольного казино в Тюмени запаслись оружием.Организаторы подпольного казино в Тюмени запаслись оружием.
Организаторы подпольного казино в Тюмени запаслись оружием.. Фото: РУФСБ по Тюменской области

На фигурантов уже завели уголовное дело по статье за организацию и проведение азартных игр в составе группы. Задержанные лица были заключены под стражу. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление новых фактов и участников незаконной деятельности.

Еще одно казино. В Тюмени накрыли еще один центр подпольных азартных игр
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в суд передано дело тюменца, обвиняемого в торговле рыбой, добытой незаконным путём. У продавца не было необходимых документов, подтверждающих законность её происхождения. Также бизнесмен любил спустить незаконно заработанные деньги в казино Сочи.

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