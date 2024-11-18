Автоматы и «Калашников»: в Тюмени задержали вооруженных организаторов казино

Posted 18 ноября, 09:30
Published 18 ноября, 09:30
Modified 18 ноября, 09:30
Updated 18 ноября, 09:30
Сотрудники Управления ФСБ России по Тюменской области совместно с представителями Росгвардии провели успешную операцию по поимке злоумышленников с поличным. Они ворвались в одно из помещений, где проходили азартные игры, в тот момент, когда посетители крутили рулетки в онлайн-казино.
«По данным следствия, эта группа действовала под прикрытием одной из букмекерских компаний. Их целью было получение крупной прибыли от незаконной организации и проведения азартных игр вне специально отведённых для этого зон. Для этого они арендовали семь помещений, расположенных в местах с большим скоплением людей, и оборудовали их виртуальными игровыми автоматами», — рассказали «Нашему городу» в РУФСБ России по Тюменской области.
В ходе проведения следственных действий, в том числе по местам проживания участников организованной преступной группы, были обнаружены и изъяты более девяносто единиц компьютерной техники, денежные средства не менее двух с половиной миллионов рублей, а вместе с тем и боевое оружие: автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами.
На фигурантов уже завели уголовное дело по статье за организацию и проведение азартных игр в составе группы. Задержанные лица были заключены под стражу. В настоящее время правоохранительные органы проводят оперативно-следственные мероприятия, направленные на выявление новых фактов и участников незаконной деятельности.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в суд передано дело тюменца, обвиняемого в торговле рыбой, добытой незаконным путём. У продавца не было необходимых документов, подтверждающих законность её происхождения. Также бизнесмен любил спустить незаконно заработанные деньги в казино Сочи.