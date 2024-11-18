Автоматы и «Калашников»: в Тюмени задержали вооруженных организаторов казино

В ходе проведения следственных действий, в том числе по местам проживания участников организованной преступной группы, были обнаружены и изъяты более девяносто единиц компьютерной техники, денежные средства не менее двух с половиной миллионов рублей, а вместе с тем и боевое оружие: автомат Калашникова и пистолет Макарова со снаряженными магазинами.