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Posted 17 ноября, 14:45

Published 17 ноября, 14:45

Modified 17 ноября, 14:45

Updated 17 ноября, 14:45

Владимир Ефимов: На юго-западе Москвы полностью расселили 90 домов в рамках реновации

Владимир Ефимов: На юго-западе Москвы полностью расселили 90 домов в рамках реновации

17 ноября 2024, 14:45
На юго-западе Москвы успешно завершён процесс переселения жителей 90 старых домов в новые здания в рамках программы реновации. Об этом проинформировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Переселение в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) стартовало около шести лет назад и затронуло 512 домов в этом районе. По словам Ефимова, за это время в 39 новостроек переехало около 16 тысяч человек. В общей сложности на юго-западе Москвы новые квартиры получат 116 тысяч жителей. Об этом пишет mos.ru.

По данным московского правительства, старые пустующие здания будут снесены, а на их месте построят новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.

Ранее было объявлено, что на реализацию программы переселения из старого жилья выделено 1,2 триллиона рублей на три года.

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