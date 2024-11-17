Владимир Ефимов: На юго-западе Москвы полностью расселили 90 домов в рамках реновации

Переселение в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) стартовало около шести лет назад и затронуло 512 домов в этом районе. По словам Ефимова, за это время в 39 новостроек переехало около 16 тысяч человек. В общей сложности на юго-западе Москвы новые квартиры получат 116 тысяч жителей. Об этом пишет mos.ru.