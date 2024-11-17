Владимир Ефимов: На юго-западе Москвы полностью расселили 90 домов в рамках реновации

Posted 17 ноября, 14:45
Published 17 ноября, 14:45
Modified 17 ноября, 14:45
Updated 17 ноября, 14:45
Переселение в Юго-Западном административном округе (ЮЗАО) стартовало около шести лет назад и затронуло 512 домов в этом районе. По словам Ефимова, за это время в 39 новостроек переехало около 16 тысяч человек. В общей сложности на юго-западе Москвы новые квартиры получат 116 тысяч жителей. Об этом пишет mos.ru.
По данным московского правительства, старые пустующие здания будут снесены, а на их месте построят новые жилые комплексы с необходимой инфраструктурой.
Ранее было объявлено, что на реализацию программы переселения из старого жилья выделено 1,2 триллиона рублей на три года.